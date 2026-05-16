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▲孫安佐（前）在IG曬火燒河堤影片，經紀人就站在一旁。（圖／翻攝自孫安佐IG@sun_gojo99）

藝人孫鵬兒子孫安佐近年爭議不斷，近日又玩槍出事了，他14日在社群高調展示自己發明的「神級火箭槍」，甚至還脫口表示「清老鼠剛剛好」，內容曝光後立刻引發警方關注，士林分局認定疑似涉及公共危險及槍砲相關問題，今（16）日清晨已將他拘提到案。《NOWNEWS今日新聞》記者也第一時間詢問孫安佐經紀人，不過他似乎也被列為同夥一同被帶進警局，截稿前尚未獲得回應。孫安佐日前在IG上傳影片，介紹自己製作的噴火裝置，並稱是「神級火箭槍」，影片中他強調全程都有做好安全措施，但一句「以防萬一要把一些老鼠清掉時剛剛好」仍引發外界譁然，由於畫面中的火焰射程與威力相當驚人，也讓警方認為恐怕早已超出一般娛樂或民用範圍。士林分局在掌握相關影片後，立即報請士林地檢署指揮偵辦，檢方認為案件有進一步調查必要，因此核發拘票，警方今天清晨前往孫安佐位於北投的住處搜索，並將他帶回警局說明，同時查扣現場疑似相關裝置與瓦斯火槍等物品。除了孫安佐之外，警方同時間也兵分多路，前往新北地區拘提另一名疑似涉案共犯，目前2人都還在接受偵訊，警方後續將進一步釐清裝置來源、實際用途，以及是否已涉及違法改造或危害公共安全等問題。孫安佐2018年曾因在美國發表恐攻言論遭逮捕，服刑後遭遣返回台，之後多年仍頻頻因直播、武器展示與爭議言行登上新聞版面。如今再度因「火箭槍」風波進警局，也讓外界再度關注他的近況與行為是否越來越失控。