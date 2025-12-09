昨（8）日花蓮晚間發生規模5.7地震，日本青森外海同晚再遭規模7.5強震，中央氣象署表示，花蓮未來3天仍可能再出現規模5以上餘震，日本學者也示警青森恐持續有大規模地震活動。面對地震該如何逃生，多數人仍抱持錯誤觀念「逃錯方向」，內政部消防署表示，真正的避難方式是落實「趴下、掩護、穩住」3步驟，而非盲目衝向門口或跑到戶外。地震發生時，不同場景也有專屬SOP，包括客廳、浴室、廚房、購物中心與開車途中都需要冷靜按流程避難，避免被掉落物砸傷。
花蓮、日本青森縣昨晚接連地震！未來恐還有餘震
8日晚間19時24分，花蓮縣近海發生芮氏規模5.7地震，中央氣象署地震中心主任吳健富提醒，該區本就是地震活躍帶，位置也與2024年4月3日規模7.1強震相距不遠，未來3天可能出現規模5至5.5餘震，民眾務必提前做好防震準備。
同一天深夜11時15分，日本青森縣外海發生芮氏規模7.5地震，震源深度約50公里，青森縣八戶市甚至測得最大震度6強。
東京大學地震研究所教授酒井慎一表示，此處位於311東日本大地震震央北側，未來規模與參數可能仍會修正。北海道大學教授高橋浩晃也警告，該地震屬典型板塊邊界型事件，後續需留意北海道與三陸外海是否會有餘震跟進，最大餘震恐達規模8。
地震逃生SOP快看！保命3步驟記起來
其實不同所在地點，最佳逃生法並不相同。內政部消防署整理的「地震三步驟」針對高樓層、睡覺、洗澡等不同情境提出明確SOP，幫助民眾在劇烈搖晃發生時能迅速做出正確動作。
📌地震SOP 1：趴下 Drop
雙手抱頭、雙膝跪地，能降低摔倒風險，也可保持可移動性。
📌地震SOP 2：掩護 Cover
找到穩固遮蔽物、堅固柱子旁、低矮家具或牆角躲避。若無遮蔽物，也至少用手保護頭頸，並注意牆面是否有掉落物風險。
📌地震SOP 3：穩住 Hold on
緊抓遮蔽物直到搖晃停止。若桌子移動，人也應跟著桌子移動，以維持防護。
躲「生命三角」的位置過時了！專家示警不安全
民間曾流傳地震時要躲到堅硬家具旁，利用坍塌物形成的「生命三角」避免壓傷。但實際上，多數地震傷害是由正上方掉落物砸中頭頸造成，因此躲「生命三角」的說法已經過時了，國際主流建議仍以「趴下、掩護、穩住」為最優先，並盡量保護頭部。
各大場合遇地震「避難SOP」一次看
◼︎客廳、餐廳、書房：有桌子就躲桌下（不含玻璃桌），並抓住桌腳。
◼︎床上：留在床上，用枕頭或棉被保護頭部。
◼︎廚房：可順手關瓦斯再躲桌下，但若無法安全操作就先避難；注意碎器皿或油類滑倒。
◼︎廁所、浴室：短暫留在原處較安全，因支柱多；但要注意鏡子與置物櫃的掉落風險。
◼︎辦公室：以桌子保護頭頸，避免被燈具、天花板砸傷。
◼︎工廠：依緊急程序關閉機器，並就地採取適當防護姿勢。
◼︎教室：利用桌子遮蔽頭頸。
◼︎校園：離開建物到空曠處蹲低避難，避開足球門、石碑、水池等危險點。
◼︎體育館或電影院：先在座位下保護頭部，待停止再離場。
◼︎購物中心：靠牆邊避難，不要站中央避免推擠，用手臂護頭。
◼︎戶外：遠離建物、電線桿、樹木等危險區域，到空地蹲下。
◼︎開車：勿急煞，遠離橋梁、高架、隧道，開雙黃燈緩靠路邊停車並留在車內收聽資訊。
地震跑到戶外錯了！不要衝向門口、留在原地等搖晃停止
很多人遇到地震，以為往外跑到空曠處才是安全的，但是這是錯的！強震時務必留在原地直到搖晃停止，不要往戶外跑，也不要衝向門口，否則極易被掉落物擊傷。此時連站穩都困難，更別急著關瓦斯或檢查門是否變形；真正該做的只有一件事，就是先保護自己不受傷。
若地震發生時正在睡覺，應留在床上，用枕頭護住頭頸。黑暗中移動反而更容易被掉落物擊中或摔倒受傷，因此不要冒險下床行走。
資料來源：日本氣象廳、中央氣象署、內政部消防署
