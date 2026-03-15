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▲在山本由伸首局挨轟後，大谷翔平（圖）立刻在下半局回敬一發130公尺的「首打席全壘打」光速復仇，讓全場陷入瘋狂，但終究無法挽救日本牛棚崩盤的局面。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（WBC）八強淘汰賽，今（15）日在邁阿密馬林魚棒球場（LoanDepot Park）上演了一場史詩級戰役。尋求二連霸衛冕的日本武士隊，與南美強權委內瑞拉展開極致的廝殺，最終在牛棚全面崩盤的致命危機下，以5：8慘遭驚天大逆轉，黯然結束本屆WBC之旅。這場敗仗不僅殘酷地粉碎了日本隊的二連霸美夢，更是日本隊史首度在WBC遭到淘汰、無緣四強的歷史性恥辱。隨著賽事落幕，一肩扛起「史上最強日本武士」兵符、現年49歲的監督井端弘和正式宣告結束執教任期，含淚卸下總教練一職。本屆WBC日本隊集結了大谷翔平在內的眾多大聯盟頂級球星與日職本土菁英，被全球媒體與球迷一致譽為「滿等帳號」般的史上最強陣容，奪冠呼聲高到幾乎沒有對手。不過，這套在紙面上近乎無懈可擊的完美陣容，卻在委內瑞拉這道意料之外的高牆前碰得頭破血流，提早收拾行囊放暑假，徹底震撼了整個棒球圈。這也是日本武士隊自WBC於2006年創辦以來，首度在八強賽便慘遭淘汰、無緣晉級準決賽的歷史性時刻，終結了日本隊「每屆必入四強」長達20年的傲人不敗紀錄。隨著日本武士隊出局，監督井端弘和也在賽後正式宣告結束他在國家隊的執教任務。井端弘和於2023年10月接下前任冠軍監督栗山英樹的重擔，在武士隊強化委員會的高度期待下走馬上任。監督井端秉持「中長期領導視角」的執教哲學，在任期間大膽提拔年輕新秀球員，致力於為日本棒球界注入新血、完成世代交替，其前瞻性的執教理念一度獲得各界極高評價，甚至讓強化委員會在2024年底就決定主動邀請他延長合約至本屆WBC結束。回顧井端弘和執掌兵符以來的完整執教成績單，2023年亞洲職棒冠軍爭霸賽（亞冠賽）率隊奪冠、2024年世界棒球12強賽勇奪亞軍、2026年WBC八強止步，三個完整的國際大賽周期，留下了諸多遺憾。「要讓日本長期保持世界第一，年輕球員必須不斷崛起。」這是井端弘和執教生涯中最常掛在嘴邊的核心信念。如今，這位致力於銜接日本棒球未來藍圖的教頭，在邁阿密的夜空下承擔了敗戰的全部責任，正式卸下了那份沉甸甸的總教練重任。