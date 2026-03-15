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伊朗威脅封鎖荷姆茲海峽，對波斯灣鄰國發動無差別攻擊，衝擊全球油價，然而，兩艘印度油輪昨日順利通過海峽。就在稍早，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）宣稱，荷姆茲海峽沒有關閉，只針對2國的船隻進行封鎖。根據紐約郵報與半島電視台報導，阿拉格齊在接受NBC旗下媒體MS NOW訪問時表示，「事實上，霍爾木茲海峽是開放的，這條通道只對屬於我們敵人的油輪和船隻，也就是那些攻擊我們及其盟友的船隻關閉。其他人可以自由通行」，強調從伊朗角度來看，海峽並沒有被關閉。阿拉格奇指出，許多船隻由於「安全問題」而不願進行這段航程，但他堅稱這與伊朗無關。「我可以明確地說，海峽並沒有關閉，只是對美國、以色列的船隻和油輪關閉，對其他國家的船隻開放。」阿拉格奇還提到美軍對伊朗哈爾克島（Kharg Island）的攻擊，直指一些襲擊該地點的導彈是從阿拉伯聯合大公國發射的，而且發射地點非常接近住宅區，他揚言因為伊朗將對導彈發射地點進行反擊。然而，伊朗宣稱未封鎖的論調與川普截然不同，川普昨日在個人社群表示，「許多國家，特別是那些受到伊朗企圖關閉荷姆茲海峽影響的國家，將會與美國合作，派遣軍艦前往該地區，以確保海峽保持開放與安全」。川普還特別點名中國、日本、韓國、英國、法國等國家應派軍艦護航。印度港口、船務與水道部特別秘書辛哈（Rajesh Kumar Sinha）14日表示，2艘懸掛印度國旗、載有液化石油氣（LPG）的印度航運公司油輪，已順利通過荷姆茲海峽，船上載有9萬2700噸液化石油氣（LPG），預計將在16日和17日陸續抵達印度。伊朗駐印度大使法塔里（Mohammad Fathali）也強調，伊朗已允許部分印度船隻航行通過荷姆茲海峽。