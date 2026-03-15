2026世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）已經進入到8強淘汰賽階段，今（14）日有兩場比賽決定誰能搶下四強門票。首先由B組第1的義大利對上A組第2的波多黎各，先發投手由阿爾代厄里（Sam Aldegheri）對決盧戈（Seth Lugo）；接著是美洲勁旅委內瑞拉以D組第2的身分對上C組的第1的日本，雙方分別派出蘇亞瑞茲（Ranger Suarez）和山本由伸先發。今日是本屆WBC八強賽的最後一天，《NOWNEWS》為讀者整理兩場大戰的免費直播資訊、最新賽程表、30人名單，提供讀者參考。
🟡本文重點摘要
📍2026年世界棒球經典賽8強對戰組合
📍經典賽電視轉播平台免費看
📍2026年世界棒球經典賽3/15開打國家、時間、地點
📍2026世界棒球經典賽3/15出戰國家隊完整球員名單
📍2026年世界棒球經典賽各組晉級隊伍
📍WBC決賽圈規則異動
2026年世界棒球經典賽8強對戰組合
🌟WBC經典賽8強3/15日本VS委內瑞拉》戰力分析、30人名單、先發投手
🌟WBC經典賽8強3/15義大利VS波多黎各》戰力分析、賽程、先發投手
經典賽電視轉播平台免費看
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2026世界棒球經典賽「日本VS委內瑞拉」資訊
📅 開打時間： 2026年3月15日09:00（台灣時間）
📍 比賽地點： 邁阿密龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）
📌歷史對決： 日本過去和委內瑞拉未在經典賽交手過。
⭐️先發投手：山本由伸／日本 VS 蘇亞瑞茲（Ranger Suarez）／委內瑞拉
2026世界棒球經典賽「義大利VS波多黎各」資訊
📅 開打時間： 2026年3月15日3：00（台灣時間）
📍 比賽地點：休士頓大金球場（Daikin Park）
📌歷史對決： 義大利與波多黎各曾在2013、2017交手過，波多黎各兩次都收下勝利
⭐️先發投手：阿爾代厄里（Sam Aldegheri）／義大利 VS 盧戈（Seth Lugo）／波多黎各
2026年世界棒球經典賽開打時間
正賽：3/5（四）～3/18（三）
預賽：3/5（四）～3/12（四）
複賽：3/14（六）～3/15（日）
準決賽：3/16（一）～3/17（二）
冠軍賽：3/18（三）
2026 WBC經典賽日本隊30人名單
投手（15位）：山本由伸（洛杉磯道奇）、高橋宏斗（中日龍）、曾谷龍平（歐力士）、宮城大彌（歐力士）、北山亘基（日本火腿）、菊池雄星（洛杉磯天使）、松井裕樹（聖地牙哥教士）、大谷翔平（洛杉磯道奇）、伊藤大海（日本火腿）、平良海馬（琦玉西武獅）、大勢（讀賣巨人）、石井大智（阪神虎）、種市篤暉（千葉羅德）、松本裕樹（福岡軟銀鷹）、菅野智之（自由球員）
捕手（3位）：中村悠平（養樂多燕子）、坂本誠志郎（阪神虎）、若月健矢（歐力士）
內野手（7位）：村上宗隆（芝加哥白襪）、小園海斗（廣島鯉魚）、岡本和真（多倫多藍鳥）、牧原大成（福岡軟銀鷹）、源田壯亮（琦玉西武獅）、牧秀悟（橫濱DeNA）、佐藤輝明（阪神虎）
外野手（5位）：鈴木誠也（芝加哥小熊）、近藤健介（福岡軟銀鷹）、周東佑京（福岡軟銀鷹）、森下翔太（阪神虎）、吉田正尚（波士頓紅襪）
2026 WBC經典賽委內瑞拉30人名單
投手（17人）：José Alvarado（費城費城人）、Eduard Bazardo（西雅圖水手）、José Buttó（舊金山巨人）、Enmanuel De Jesus（邁阿密馬林魚）、Yoendrys Gómez（坦帕灣光芒）、Pablo López（明尼蘇達雙城）、Keider Montero（底特律老虎）、Daniel Palencia（芝加哥小熊）、Eduardo Rodriguez（亞利桑那響尾蛇）、Antonio Senzatela（科羅拉多落磯）、Ranger Suárez（波士頓紅襪）、Angel Zerpa（密爾瓦基釀酒人）、Germán Márquez、Carlos Guzman、Andrés Machado、Oddanier Mosqueda、Ricardo Sanchez
捕手（2人）：Salvador Perez（堪薩斯皇家）、William Contreras（密爾瓦基釀酒人）
內野手（7人）：Luis Arraez（舊金山巨人）、Willson Contreras（波士頓紅襪）、Maikel Garcia（堪薩斯皇家）、Andrés Giménez（多倫多藍鳥）、Eugenio Suárez（辛辛那提紅人）、Gleyber Torres（底特律老虎）、Ezequiel Tovar（科羅拉多落磯）
外野手（4人）：Wilyer Abreu（波士頓紅襪）、Jackson Chourio（密爾瓦基釀酒人）、Ronald Acuña Jr.（亞特蘭大勇士）、Javier Sanoja（邁阿密馬林魚）
2026 WBC經典賽義大利隊30人名單
投手：Aaron Nola（費城費城人）、Sam Aldegheri（洛杉磯天使）、Dan Altavilla（明尼蘇達雙城）、Matt Festa（克利夫蘭守護者）、Gordon Graceffo（聖路易紅雀）、Alek Jacob（聖地牙哥教士）、Joe La Sorsa（匹茲堡海盜）、Michael Lorenzen（科羅拉多落磯）、Ron Marinaccio（聖地牙哥教士）、Kyle Nicolas（匹茲堡海盜）、Greg Weissert（波士頓紅襪）、Dylan DeLucia、Alessandro Ercolani、Adam Ottavino、Gabriele Quattrini
捕手（2人）：Kyle Teel（芝加哥白襪）、Alberto Mineo
內野手（8人）：Vinnie Pasquantino（堪薩斯市皇家）、Zach Dezenzo（休士頓太空人）、Miles Mastrobuoni（西雅圖水手）、Thomas Saggese（聖路易紅雀）、Sam Antonacci、Jon Berti、Andrew Fischer、Giaconino Lasaracina、右投右打
外野手（5人）：Jac Caglianone（堪薩斯市皇家）、Dominic Canzone（西雅圖水手）、Jakob Marsee（邁阿密馬林魚）、Nick Morabito、Dante Nori
2026 WBC經典賽波多黎各30人名單
投手（16人）：Fernando Cruz（紐約洋基）、Edwin Díaz（洛杉磯道奇）、Jose Espada（巴爾的摩金鶯）、Rico Garcia（巴爾的摩金鶯）、Seth Lugo（堪薩斯皇家）、Jovani Morán（波士頓紅襪）、Raymond Burgos、José De León、Jorge López、Luis Quinones、Angel Reyes、Eduardo Rivera、Gabriel Rodriguez、Elmer Rodríguez、Yacksel Ríos、Ricardo Velez
捕手（2人）：Martín Maldonado（大聯盟退役）、Christian Vázquez（明尼蘇達雙城）
內野手（5人）：Nolan Arenado（亞利桑那響尾蛇）、Darell Hernaiz（運動家）、Luis Vázquez（巴爾的摩金鶯）、Emmanuel Rivera、Edwin Arroyo
外野手（7人）：Willi Castro（科羅拉多落磯）、Carlos Cortes（運動家）、Matthew Lugo（洛杉磯天使）、MJ Melendez（堪薩斯市皇家）、Heliot Ramos（舊金山巨人）Eddie Rosario
2026年世界棒球經典賽晉級8強球隊
經典賽決賽圈規則：球數限制八強起放寬 提前結束比賽四強消失
進入八強戰後，為了讓頂尖投手能發揮更強的續航力，球數限制與技術規則與預賽有所不同。
🔥球數限制放寬： 預賽單場上限為65球，八強賽提高至80球，進入準決賽與決賽後則放寬至95球。
🔥取消「扣倒」規則： 雖然八強賽仍有「5局領先15分提前結束」與「7局領先10分提前結束」的規定，但進入四強準決賽後將全面取消提前結束制，必須打滿9局。
🔥挑戰次數增加： 八強賽前，每隊若挑戰失敗1次即失去權利；但準決賽起，每隊容許失敗次數增加至2次。
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📍2026世界棒球經典賽3/15出戰國家隊完整球員名單
📍2026年世界棒球經典賽各組晉級隊伍
📍WBC決賽圈規則異動
🌟WBC經典賽8強3/15日本VS委內瑞拉》戰力分析、30人名單、先發投手
🌟WBC經典賽8強3/15義大利VS波多黎各》戰力分析、賽程、先發投手
|
對戰組合
|
開打時間
|
波多黎各
|義大利
|
15日，早上3：00
|美國
|
加拿大
|14日，早上8：00（美國勝）
|
韓國
|多明尼加
|14日，早上6：30（多明尼加勝）
|委內瑞拉
|
日本
|15日，早上9：00
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2026世界棒球經典賽「日本VS委內瑞拉」資訊
📅 開打時間： 2026年3月15日09:00（台灣時間）
📍 比賽地點： 邁阿密龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）
📌歷史對決： 日本過去和委內瑞拉未在經典賽交手過。
⭐️先發投手：山本由伸／日本 VS 蘇亞瑞茲（Ranger Suarez）／委內瑞拉
📅 開打時間： 2026年3月15日3：00（台灣時間）
📍 比賽地點：休士頓大金球場（Daikin Park）
📌歷史對決： 義大利與波多黎各曾在2013、2017交手過，波多黎各兩次都收下勝利
⭐️先發投手：阿爾代厄里（Sam Aldegheri）／義大利 VS 盧戈（Seth Lugo）／波多黎各
正賽：3/5（四）～3/18（三）
預賽：3/5（四）～3/12（四）
複賽：3/14（六）～3/15（日）
準決賽：3/16（一）～3/17（二）
冠軍賽：3/18（三）
投手（15位）：山本由伸（洛杉磯道奇）、高橋宏斗（中日龍）、曾谷龍平（歐力士）、宮城大彌（歐力士）、北山亘基（日本火腿）、菊池雄星（洛杉磯天使）、松井裕樹（聖地牙哥教士）、大谷翔平（洛杉磯道奇）、伊藤大海（日本火腿）、平良海馬（琦玉西武獅）、大勢（讀賣巨人）、石井大智（阪神虎）、種市篤暉（千葉羅德）、松本裕樹（福岡軟銀鷹）、菅野智之（自由球員）
捕手（3位）：中村悠平（養樂多燕子）、坂本誠志郎（阪神虎）、若月健矢（歐力士）
內野手（7位）：村上宗隆（芝加哥白襪）、小園海斗（廣島鯉魚）、岡本和真（多倫多藍鳥）、牧原大成（福岡軟銀鷹）、源田壯亮（琦玉西武獅）、牧秀悟（橫濱DeNA）、佐藤輝明（阪神虎）
外野手（5位）：鈴木誠也（芝加哥小熊）、近藤健介（福岡軟銀鷹）、周東佑京（福岡軟銀鷹）、森下翔太（阪神虎）、吉田正尚（波士頓紅襪）
投手（17人）：José Alvarado（費城費城人）、Eduard Bazardo（西雅圖水手）、José Buttó（舊金山巨人）、Enmanuel De Jesus（邁阿密馬林魚）、Yoendrys Gómez（坦帕灣光芒）、Pablo López（明尼蘇達雙城）、Keider Montero（底特律老虎）、Daniel Palencia（芝加哥小熊）、Eduardo Rodriguez（亞利桑那響尾蛇）、Antonio Senzatela（科羅拉多落磯）、Ranger Suárez（波士頓紅襪）、Angel Zerpa（密爾瓦基釀酒人）、Germán Márquez、Carlos Guzman、Andrés Machado、Oddanier Mosqueda、Ricardo Sanchez
捕手（2人）：Salvador Perez（堪薩斯皇家）、William Contreras（密爾瓦基釀酒人）
內野手（7人）：Luis Arraez（舊金山巨人）、Willson Contreras（波士頓紅襪）、Maikel Garcia（堪薩斯皇家）、Andrés Giménez（多倫多藍鳥）、Eugenio Suárez（辛辛那提紅人）、Gleyber Torres（底特律老虎）、Ezequiel Tovar（科羅拉多落磯）
外野手（4人）：Wilyer Abreu（波士頓紅襪）、Jackson Chourio（密爾瓦基釀酒人）、Ronald Acuña Jr.（亞特蘭大勇士）、Javier Sanoja（邁阿密馬林魚）
投手：Aaron Nola（費城費城人）、Sam Aldegheri（洛杉磯天使）、Dan Altavilla（明尼蘇達雙城）、Matt Festa（克利夫蘭守護者）、Gordon Graceffo（聖路易紅雀）、Alek Jacob（聖地牙哥教士）、Joe La Sorsa（匹茲堡海盜）、Michael Lorenzen（科羅拉多落磯）、Ron Marinaccio（聖地牙哥教士）、Kyle Nicolas（匹茲堡海盜）、Greg Weissert（波士頓紅襪）、Dylan DeLucia、Alessandro Ercolani、Adam Ottavino、Gabriele Quattrini
捕手（2人）：Kyle Teel（芝加哥白襪）、Alberto Mineo
內野手（8人）：Vinnie Pasquantino（堪薩斯市皇家）、Zach Dezenzo（休士頓太空人）、Miles Mastrobuoni（西雅圖水手）、Thomas Saggese（聖路易紅雀）、Sam Antonacci、Jon Berti、Andrew Fischer、Giaconino Lasaracina、右投右打
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捕手（2人）：Martín Maldonado（大聯盟退役）、Christian Vázquez（明尼蘇達雙城）
內野手（5人）：Nolan Arenado（亞利桑那響尾蛇）、Darell Hernaiz（運動家）、Luis Vázquez（巴爾的摩金鶯）、Emmanuel Rivera、Edwin Arroyo
外野手（7人）：Willi Castro（科羅拉多落磯）、Carlos Cortes（運動家）、Matthew Lugo（洛杉磯天使）、MJ Melendez（堪薩斯市皇家）、Heliot Ramos（舊金山巨人）Eddie Rosario
|組別
|確定晉級球隊
|淘汰球隊
|A組
|加拿大（1）、波多黎各（2）
|古巴、哥倫比亞、巴拿馬
|B組
|義大利（1）、美國（2）
|墨西哥、英國、巴西
|C組
|日本（1）、韓國（2）
|中華隊、澳洲、捷克
|D組
|多明尼加（1）、委內瑞拉（2）
|以色列、荷蘭、尼加拉瓜
進入八強戰後，為了讓頂尖投手能發揮更強的續航力，球數限制與技術規則與預賽有所不同。
🔥球數限制放寬： 預賽單場上限為65球，八強賽提高至80球，進入準決賽與決賽後則放寬至95球。
🔥取消「扣倒」規則： 雖然八強賽仍有「5局領先15分提前結束」與「7局領先10分提前結束」的規定，但進入四強準決賽後將全面取消提前結束制，必須打滿9局。
🔥挑戰次數增加： 八強賽前，每隊若挑戰失敗1次即失去權利；但準決賽起，每隊容許失敗次數增加至2次。
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