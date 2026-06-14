2026年世界盃足球賽進入白熱化階段！今14日將迎來四場小組賽的精彩交鋒，包括：卡達vs瑞士、巴西vs摩洛哥、海地vs蘇格蘭、澳洲vs土耳其，其中最受矚目的絕對是C組奪冠大熱門「森巴軍團」巴西迎戰非洲超級黑馬摩洛哥。國內負責轉播的愛爾達電視及台視將帶來現場直播，球迷們千萬別錯過這場重量級對決。
6月14日世界盃賽程與轉播資訊
巴西國家隊本屆世界盃四大焦點
巴西正瞄準在今夏奪下破紀錄的隊史第六座世界盃冠軍。這支曾經在1960年代以鮮豔金黃色球衣與「美麗足球（jogo bonito）」風靡全球的球隊，已經長達24年未曾染指大力神盃。為了在北美終結冠軍荒，巴西足協（CBF）傾盡全力。以下為本屆森巴軍團的四大看點：
1. 邁向六冠王（Rumo ao Hexa）
世界盃向來是巴西人的驕傲，而「邁向第六冠」已成為全國上下的執念。自2002年羅納度帶領球隊奪下第五冠後，巴西在每次大賽都被寄予厚望。然而歷經2014年主場的慘痛失利，以及2018、2022年連續的八強止步，球迷逐漸習慣了失望。不過隨著新一屆賽事到來，這個足球狂熱國家再度燃起了奪冠希望。
2. 內馬爾的最後一舞
34歲的內馬爾與萊納爾·梅西、克里斯蒂亞諾·羅納度、盧卡·莫德里奇及曼努埃爾·諾伊爾等人一樣，都將在本屆迎來世界盃的最後一舞。自2022年敗給克羅埃西亞後，內馬爾的職業生涯因傷病大幅下滑，甚至與沙烏地阿拉伯的希拉爾提前解約，並於2025年回到母隊桑托斯。這位昔日的「金童」賽前更遭遇小腿傷勢，在本屆賽事中勢必得接受戲份減少的角色。
3. 安切洛蒂的影響力
聘請外籍教練對傳統足球強國而言往往被視為承認失敗，但在資格賽表現一團糟的情況下，巴西選擇打破傳統，請來義大利名帥卡洛·安切洛蒂。安切洛蒂的執教履歷輝煌，具備掩蓋陣容缺陷及凝聚球隊和諧的卓越能力。儘管上任前10場比賽僅獲5勝，但賽前跡象顯示，這位名帥已逐漸掌控並團結了這支隊伍。
4. 誰來領銜鋒線？
巴西歷次的奪冠幾乎都有一位標誌性的超級英雄，例如1958年的比利、1994年的羅馬里歐以及2002年的羅納度。本屆最有望接下主角光環的是維尼修斯。他在皇家馬德里正是安切洛蒂麾下的得力愛將，預計將在鋒線上扮演靈活的箭頭角色。此外，效力巴塞隆納的拉菲尼亞、爆冷入選的伊戈爾·蒂亞戈以及潛力新星恩德里克與雷安，都將是巴西攻堅的重要武器。
巴西VS摩洛哥近期狀態與對戰紀錄
【巴西】近期戰績：3勝1平1負
巴西在賽前拉出一波三連勝狀態絕佳，最近一場於6月7日以2-1擊敗埃及，5月份更以6-2大勝巴拿馬。唯一的敗仗是3月份以1-2不敵法國。近五場比賽共踢進13球並失7球。
【摩洛哥】近期戰績：3勝2平0負
摩洛哥近五場保持不敗，其中包含5-0狂勝蒲隆地與4-0擊敗馬達加斯加，展現出色的防守紀律。他們在6月8日的熱身賽中與挪威1-1握手言和。
【對戰紀錄】
雙方近年唯一一次交手是在2023年3月的友誼賽，當時摩洛哥以2-1爆冷擊敗巴西，這也成為非洲雄獅面對森巴軍團的一大心理優勢。
兩隊預計先發名單
目前兩隊皆未傳出最新的傷兵或禁賽名單，雙方主帥卡洛·安切洛蒂與穆罕默德·瓦比預計將以最強陣容應戰。
📍巴西預計先發（4-2-3-1）：
門將：阿里森·貝克爾（Alisson Becker）
後衛：達尼洛（Danilo）、馬昆奴斯（Marquinhos）、加布里埃爾（Gabriel Magalhães）、亞歷克斯·桑德羅（Alex Sandro）
中場：卡塞米羅（Casemiro）、布魯諾·吉馬良斯（Bruno Guimarães）、拉菲尼亞（Raphinha）、盧卡斯·帕奎塔（Lucas Paquetá）
前鋒：維尼修斯（Vinícius Júnior）、馬特烏斯·庫尼亞（Matheus Cunha）
📍摩洛哥預計先發（4-2-3-1）：
門將：雅辛·布努（Yassine Bounou）
後衛：阿什拉夫·哈基米（Achraf Hakimi）、伊薩·迪奧普（Issa Diop）、查迪·利雅得（Chadi Riad）、努賽爾·馬茲拉維（Noussair Mazraoui）
中場：阿尤布·布阿迪（Ayyoub Bouaddi）、尼爾·埃納伊（Neil El Aynaoui）、布拉欣·迪亞茲（Brahim Díaz）、阿澤丁·歐納希（Azzedine Ounahi）、比拉爾·埃爾康努斯（Bilal El Khannouss）
前鋒：伊斯梅爾·賽巴里（Ismael Saibari）
2026 FIFA 世界盃賽程表
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|台灣時間
|賽事組合
|轉播頻道
|線上看連結
|03:00
|卡達vs瑞士
|愛爾達體育2台
|愛爾達ELTA.tv
|06:00
|巴西vs摩洛哥
|愛爾達體育2台、台視
|愛爾達ELTA.tv
|09:00
|海地vs蘇格蘭
|愛爾達體育2台
|愛爾達ELTA.tv
|12:00
|澳洲vs土耳其
|愛爾達體育2台
|愛爾達ELTA.tv
巴西正瞄準在今夏奪下破紀錄的隊史第六座世界盃冠軍。這支曾經在1960年代以鮮豔金黃色球衣與「美麗足球（jogo bonito）」風靡全球的球隊，已經長達24年未曾染指大力神盃。為了在北美終結冠軍荒，巴西足協（CBF）傾盡全力。以下為本屆森巴軍團的四大看點：
1. 邁向六冠王（Rumo ao Hexa）
世界盃向來是巴西人的驕傲，而「邁向第六冠」已成為全國上下的執念。自2002年羅納度帶領球隊奪下第五冠後，巴西在每次大賽都被寄予厚望。然而歷經2014年主場的慘痛失利，以及2018、2022年連續的八強止步，球迷逐漸習慣了失望。不過隨著新一屆賽事到來，這個足球狂熱國家再度燃起了奪冠希望。
2. 內馬爾的最後一舞
34歲的內馬爾與萊納爾·梅西、克里斯蒂亞諾·羅納度、盧卡·莫德里奇及曼努埃爾·諾伊爾等人一樣，都將在本屆迎來世界盃的最後一舞。自2022年敗給克羅埃西亞後，內馬爾的職業生涯因傷病大幅下滑，甚至與沙烏地阿拉伯的希拉爾提前解約，並於2025年回到母隊桑托斯。這位昔日的「金童」賽前更遭遇小腿傷勢，在本屆賽事中勢必得接受戲份減少的角色。
3. 安切洛蒂的影響力
聘請外籍教練對傳統足球強國而言往往被視為承認失敗，但在資格賽表現一團糟的情況下，巴西選擇打破傳統，請來義大利名帥卡洛·安切洛蒂。安切洛蒂的執教履歷輝煌，具備掩蓋陣容缺陷及凝聚球隊和諧的卓越能力。儘管上任前10場比賽僅獲5勝，但賽前跡象顯示，這位名帥已逐漸掌控並團結了這支隊伍。
4. 誰來領銜鋒線？
巴西歷次的奪冠幾乎都有一位標誌性的超級英雄，例如1958年的比利、1994年的羅馬里歐以及2002年的羅納度。本屆最有望接下主角光環的是維尼修斯。他在皇家馬德里正是安切洛蒂麾下的得力愛將，預計將在鋒線上扮演靈活的箭頭角色。此外，效力巴塞隆納的拉菲尼亞、爆冷入選的伊戈爾·蒂亞戈以及潛力新星恩德里克與雷安，都將是巴西攻堅的重要武器。
【巴西】近期戰績：3勝1平1負
巴西在賽前拉出一波三連勝狀態絕佳，最近一場於6月7日以2-1擊敗埃及，5月份更以6-2大勝巴拿馬。唯一的敗仗是3月份以1-2不敵法國。近五場比賽共踢進13球並失7球。
【摩洛哥】近期戰績：3勝2平0負
摩洛哥近五場保持不敗，其中包含5-0狂勝蒲隆地與4-0擊敗馬達加斯加，展現出色的防守紀律。他們在6月8日的熱身賽中與挪威1-1握手言和。
【對戰紀錄】
雙方近年唯一一次交手是在2023年3月的友誼賽，當時摩洛哥以2-1爆冷擊敗巴西，這也成為非洲雄獅面對森巴軍團的一大心理優勢。
目前兩隊皆未傳出最新的傷兵或禁賽名單，雙方主帥卡洛·安切洛蒂與穆罕默德·瓦比預計將以最強陣容應戰。
📍巴西預計先發（4-2-3-1）：
門將：阿里森·貝克爾（Alisson Becker）
後衛：達尼洛（Danilo）、馬昆奴斯（Marquinhos）、加布里埃爾（Gabriel Magalhães）、亞歷克斯·桑德羅（Alex Sandro）
中場：卡塞米羅（Casemiro）、布魯諾·吉馬良斯（Bruno Guimarães）、拉菲尼亞（Raphinha）、盧卡斯·帕奎塔（Lucas Paquetá）
前鋒：維尼修斯（Vinícius Júnior）、馬特烏斯·庫尼亞（Matheus Cunha）
📍摩洛哥預計先發（4-2-3-1）：
門將：雅辛·布努（Yassine Bounou）
後衛：阿什拉夫·哈基米（Achraf Hakimi）、伊薩·迪奧普（Issa Diop）、查迪·利雅得（Chadi Riad）、努賽爾·馬茲拉維（Noussair Mazraoui）
中場：阿尤布·布阿迪（Ayyoub Bouaddi）、尼爾·埃納伊（Neil El Aynaoui）、布拉欣·迪亞茲（Brahim Díaz）、阿澤丁·歐納希（Azzedine Ounahi）、比拉爾·埃爾康努斯（Bilal El Khannouss）
前鋒：伊斯梅爾·賽巴里（Ismael Saibari）
|賽事階段
|日期 (台灣時間)
|舉辦地點
|小組賽
|6月12日 – 6月28日
|美國、加拿大、墨西哥 各主辦城市
|32強淘汰賽
|6月29日 – 7月4日
|美國、加拿大、墨西哥 各主辦城市
|16強賽
|7月5日 – 7月8日
|美國、加拿大、墨西哥 各主辦城市
|8強賽 (半準決賽)
|7月10日 – 7月12日
|美國 各主辦城市
|4強賽 (準決賽)
|7月15日 – 7月16日
|美國 各主辦城市
|季軍戰
|7月19日
|美國 邁阿密 (硬石體育場 Hard Rock Stadium)
|決賽
|7月20日凌晨
|美國 紐約/紐澤西 (大都會人壽體育場 MetLife Stadium)
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