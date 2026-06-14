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台灣時間 賽事組合 轉播頻道 線上看連結 03:00 卡達vs瑞士 愛爾達體育2台 愛爾達ELTA.tv 06:00 巴西vs摩洛哥 愛爾達體育2台、台視 愛爾達ELTA.tv 09:00 海地vs蘇格蘭 愛爾達體育2台 愛爾達ELTA.tv 12:00 澳洲vs土耳其 愛爾達體育2台 愛爾達ELTA.tv

賽事階段 日期 (台灣時間) 舉辦地點 小組賽 6月12日 – 6月28日 美國、加拿大、墨西哥 各主辦城市 32強淘汰賽 6月29日 – 7月4日 美國、加拿大、墨西哥 各主辦城市 16強賽 7月5日 – 7月8日 美國、加拿大、墨西哥 各主辦城市 8強賽 (半準決賽) 7月10日 – 7月12日 美國 各主辦城市 4強賽 (準決賽) 7月15日 – 7月16日 美國 各主辦城市 季軍戰 7月19日 美國 邁阿密 (硬石體育場 Hard Rock Stadium) 決賽 7月20日凌晨 美國 紐約/紐澤西 (大都會人壽體育場 MetLife Stadium)

2026年世界盃足球賽進入白熱化階段！今14日將迎來四場小組賽的精彩交鋒，包括：卡達vs瑞士、巴西vs摩洛哥、海地vs蘇格蘭、澳洲vs土耳其，其中最受矚目的絕對是C組奪冠大熱門「森巴軍團」巴西迎戰非洲超級黑馬摩洛哥。國內負責轉播的愛爾達電視及台視將帶來現場直播，球迷們千萬別錯過這場重量級對決。巴西正瞄準在今夏奪下破紀錄的隊史第六座世界盃冠軍。這支曾經在1960年代以鮮豔金黃色球衣與「美麗足球（jogo bonito）」風靡全球的球隊，已經長達24年未曾染指大力神盃。為了在北美終結冠軍荒，巴西足協（CBF）傾盡全力。以下為本屆森巴軍團的四大看點：世界盃向來是巴西人的驕傲，而「邁向第六冠」已成為全國上下的執念。自2002年羅納度帶領球隊奪下第五冠後，巴西在每次大賽都被寄予厚望。然而歷經2014年主場的慘痛失利，以及2018、2022年連續的八強止步，球迷逐漸習慣了失望。不過隨著新一屆賽事到來，這個足球狂熱國家再度燃起了奪冠希望。34歲的內馬爾與萊納爾·梅西、克里斯蒂亞諾·羅納度、盧卡·莫德里奇及曼努埃爾·諾伊爾等人一樣，都將在本屆迎來世界盃的最後一舞。自2022年敗給克羅埃西亞後，內馬爾的職業生涯因傷病大幅下滑，甚至與沙烏地阿拉伯的希拉爾提前解約，並於2025年回到母隊桑托斯。這位昔日的「金童」賽前更遭遇小腿傷勢，在本屆賽事中勢必得接受戲份減少的角色。聘請外籍教練對傳統足球強國而言往往被視為承認失敗，但在資格賽表現一團糟的情況下，巴西選擇打破傳統，請來義大利名帥卡洛·安切洛蒂。安切洛蒂的執教履歷輝煌，具備掩蓋陣容缺陷及凝聚球隊和諧的卓越能力。儘管上任前10場比賽僅獲5勝，但賽前跡象顯示，這位名帥已逐漸掌控並團結了這支隊伍。巴西歷次的奪冠幾乎都有一位標誌性的超級英雄，例如1958年的比利、1994年的羅馬里歐以及2002年的羅納度。本屆最有望接下主角光環的是維尼修斯。他在皇家馬德里正是安切洛蒂麾下的得力愛將，預計將在鋒線上扮演靈活的箭頭角色。此外，效力巴塞隆納的拉菲尼亞、爆冷入選的伊戈爾·蒂亞戈以及潛力新星恩德里克與雷安，都將是巴西攻堅的重要武器。巴西在賽前拉出一波三連勝狀態絕佳，最近一場於6月7日以2-1擊敗埃及，5月份更以6-2大勝巴拿馬。唯一的敗仗是3月份以1-2不敵法國。近五場比賽共踢進13球並失7球。摩洛哥近五場保持不敗，其中包含5-0狂勝蒲隆地與4-0擊敗馬達加斯加，展現出色的防守紀律。他們在6月8日的熱身賽中與挪威1-1握手言和。雙方近年唯一一次交手是在2023年3月的友誼賽，當時摩洛哥以2-1爆冷擊敗巴西，這也成為非洲雄獅面對森巴軍團的一大心理優勢。目前兩隊皆未傳出最新的傷兵或禁賽名單，雙方主帥卡洛·安切洛蒂與穆罕默德·瓦比預計將以最強陣容應戰。門將：阿里森·貝克爾（Alisson Becker）後衛：達尼洛（Danilo）、馬昆奴斯（Marquinhos）、加布里埃爾（Gabriel Magalhães）、亞歷克斯·桑德羅（Alex Sandro）中場：卡塞米羅（Casemiro）、布魯諾·吉馬良斯（Bruno Guimarães）、拉菲尼亞（Raphinha）、盧卡斯·帕奎塔（Lucas Paquetá）前鋒：維尼修斯（Vinícius Júnior）、馬特烏斯·庫尼亞（Matheus Cunha）門將：雅辛·布努（Yassine Bounou）後衛：阿什拉夫·哈基米（Achraf Hakimi）、伊薩·迪奧普（Issa Diop）、查迪·利雅得（Chadi Riad）、努賽爾·馬茲拉維（Noussair Mazraoui）中場：阿尤布·布阿迪（Ayyoub Bouaddi）、尼爾·埃納伊（Neil El Aynaoui）、布拉欣·迪亞茲（Brahim Díaz）、阿澤丁·歐納希（Azzedine Ounahi）、比拉爾·埃爾康努斯（Bilal El Khannouss）前鋒：伊斯梅爾·賽巴里（Ismael Saibari）