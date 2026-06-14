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▲李灝宇今日的守備表現更是全場焦點。鎮守三壘大關的他，全場3次守備機會全數穩健處理。（圖／美聯社／達志影像）

效力於底特律老虎隊的台灣好手李灝宇，今（14）日在球隊將王牌投手佛雷爾提（Jack Flaherty）放入傷兵名單後，火速被球團從3A召回大聯盟。重返最高殿堂的李灝宇隨即被排入先發打線，擔任第9棒三壘手，全場繳出2打數1安打的成績，並在守備端展現驚人臂力，兩度精采傳本壘助隊封殺跑者，展現攻守俱佳的身手。終場老虎隊1：3不敵守護者，WBC中華隊另一名好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）這一場也有安打演出。李灝宇此役對決克里夫蘭守護者隊，面對對方左投坎蒂洛（Joey Cantillo），李灝宇絲毫不畏懼。在2局上的首打席中，他精準鎖定外角低角度的82.2英哩變速球，果斷出棒敲出左外野平飛安打，宣告重返大聯盟的好狀態。隨後在4局上的第二次打擊機會，李灝宇再次掌握節奏，擊出一顆擊球初速高達97英哩的強勁平飛球，可惜最終形成游擊方向滾地球出局。李灝宇此役總計2打數1安打，賽後打擊率小幅提升至0.212，並於7局上被換下場休息。除了打擊表現亮眼，李灝宇今日的守備表現更是全場焦點。鎮守三壘大關的他，全場3次守備機會全數穩健處理，其中最為人稱道的是他兩度展現「雷射肩」，將跑者封殺在本壘前。第一次是在2局下，他成功封殺了曾與他在經典賽同隊、目前效力守護者的台美混血好手費爾柴德；第二次則在4局下，精準傳球刺殺了守護者的澳洲籍狀元郎巴札納（Travis Bazzana）。李灝宇在防守端展現出的沉穩與臂力，為老虎隊化解多次失分危機。本場賽事另一看點，是李灝宇與同為台美混血的費爾柴德上演「台灣隊友對決」。費爾柴德今日擔任守護者先發第7棒中外野手，整場比賽手感極佳，繳出2打數2安打的水準，並附帶1次觸身球保送及本季個人首盜，成為守護者贏球功臣。