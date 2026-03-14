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2026世界棒球經典賽「義大利VS波多黎各」資訊

2026年世界棒球經典賽8強對戰組合

對戰組合 開打時間 波多黎各 義大利 15日，早上3：00 美國 美國 加拿大 14日，早上8：00（美國勝） 韓國 多明尼加 多明尼加 14日，早上6：30（多明尼加勝） 委內瑞拉 日本 15日，早上9：00

義大利隊 VS 波多黎各賽事轉播

義大利隊 VS 波多黎各先發投手

▲阿爾代厄里（Sam Aldegheri）在本屆經典賽預賽面對巴西時，他主投4.2局僅被敲1安，瘋狂飆出8次三振，成為義大利能挺進淘汰賽的最大關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

▲在本屆經典賽小組預賽中，盧戈（Seth Lugo）主投4局雖然被擊出3支安打，但憑藉優異的危機處理能力力保不失，並順利摘下勝投。（圖／美聯社／達志影像）

2026 WBC經典賽義大利隊觀戰重點

▲義大利第四棒帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）徹底爆發，全場狂轟三支陽春全壘打，成為經典賽創立以來，史上首位達成「單場三響砲」壯舉的球員。（圖／美聯社／達志影像）

2026 WBC經典賽義大利隊30人名單

▲義大利代表隊憑藉兩發全壘打以及先發諾拉（Aaron Nola）5局無失分飆出5K的好投，終場以9：1大勝墨西哥，也幫助美國取得晉級。（圖／美聯社／達志影像）

2026 WBC經典賽波多黎各觀戰重點

▲波多黎各至今僅由赫納茲（Darell Hernaiz）貢獻唯一的一發全壘打。（圖／美聯社／達志影像）

2026 WBC經典賽波多黎各30人名單

▲迪亞茲（Edwin Díaz）與馬唐納多（Martín Maldonado）握手。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典觀戰重點

▲經典賽美國隊以5：3擊退加拿大隊，闖進4強戰，將交手奪冠大熱門多明尼加隊。（圖／美聯社／達志影像）

2026WBC世界棒球經典賽「中華隊賽程賽況」

決賽圈規則：球數限制八強起放寬 提前結束比賽四強消失

▲2026年第六屆世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）八強戰將在3月14日開打。（圖／取自World Baseball Classic X）

2026世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）明（15）日即將進入到8強淘汰賽最後一天，歐洲勁旅義大利將要以B組第1的身分對上A組第2的波多黎各，雙方分別派出阿爾代厄里（Sam Aldegheri）和盧戈（Seth Lugo）先發。這是本屆WBC八強賽第二天的第一場比賽，過去兩隊過去曾兩度在經典賽交手，結果都是由波多黎各獲勝，究竟義大利能否復仇成功？將是雙方交手的最大看點。《NOWNEWS》在賽前一天為讀者整理義波大戰資訊、兩隊關鍵人物、30人名單，以及WBC經典賽觀戰重點，提供讀者參考。： 2026年3月15日3：00（台灣時間）：休士頓大金球場（Daikin Park）： 義大利與波多黎各曾在2013、2017交手過，波多黎各兩次都收下勝利：愛爾達電視、緯來電視網、東森電視、台視出生於維羅納的阿爾代厄里，是大聯盟首位「義大利土生土長」的投手。從15歲起他便懷抱大聯盟夢想。他先在義大利聯賽出賽後，2019年獲得費城人隊青睞開啟美職生涯，並於2024年轉戰天使後成功登頂，寫下國家歷史。阿爾代厄里在本屆經典賽預賽面對巴西時，他展現了極強的壓制力，主投4.2局僅被敲1安，瘋狂飆出8次三振，成為義大利能挺進淘汰賽的最大關鍵。此外，他近2年在大聯盟僅出賽7場、5場先發，1勝4敗，防禦率6.41；今年春訓出賽2場，4.1局失2分。魯戈的大聯盟生涯早年曾受手肘韌帶傷勢困擾，被迫由先發轉任後援。直到2023年，他才重新重返先發輪值。2024年賽季，轉戰皇家的魯戈以34歲高齡投出生涯巔峰，單季豪取16勝9敗、防禦率3.00的神級數據，在美聯塞揚獎票選中僅次於老虎隊強投史庫柏（Tarik Skubal），寫下聯盟最勵志的傳奇篇章。雖然去年魯戈受到下背部傷勢牽制，戰績微幅下滑至8勝7敗，但進入2026年後健康狀況明顯回升。在本屆經典賽小組預賽中，他面對哥倫比亞展現了老大哥的穩健風範，主投4局雖然被擊出3支安打，但憑藉優異的危機處理能力力保不失，並順利摘下勝投。本屆世界棒球經典賽（WBC）義大利代表隊在預賽展現驚人的「義式力量」，接連擊敗巴西、英國、地主美國以及墨西哥，以4勝0敗的完美戰績強勢奪下分組第一，這也是義大利參加經典賽以來，首度以不敗之姿在小組賽突圍。除了勝場紀錄亮眼，義大利隊的火力更是震撼全場。截至目前為止，全隊已狂轟12發全壘打，距離2009年由墨西哥隊創下的單屆賽事紀錄14轟僅差2支。其中，明星強打帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）在預賽收官戰對決墨西哥時，演出單場「三響砲」的史詩級表現，成為球隊晉級的最大功臣。隨著重砲接連炸裂，義大利隊休息區也出現了獨特的文化景觀。球員們在開轟後紛紛以慶祝用的「濃縮咖啡」歡呼，這股兼具幽默與強悍實力的旋風，已讓義大利隊成為本屆經典賽最受矚目的焦點之一。Aaron Nola（費城費城人）、Sam Aldegheri（洛杉磯天使）、Dan Altavilla（明尼蘇達雙城）、Matt Festa（克利夫蘭守護者）、Gordon Graceffo（聖路易紅雀）、Alek Jacob（聖地牙哥教士）、Joe La Sorsa（匹茲堡海盜）、Michael Lorenzen（科羅拉多落磯）、Ron Marinaccio（聖地牙哥教士）、Kyle Nicolas（匹茲堡海盜）、Greg Weissert（波士頓紅襪）、Dylan DeLucia、Alessandro Ercolani、Adam Ottavino、Gabriele QuattriniKyle Teel（芝加哥白襪）、Alberto MineoVinnie Pasquantino（堪薩斯市皇家）、Zach Dezenzo（休士頓太空人）、Miles Mastrobuoni（西雅圖水手）、Thomas Saggese（聖路易紅雀）、Sam Antonacci、Jon Berti、Andrew Fischer、Giaconino Lasaracina、右投右打Jac Caglianone（堪薩斯市皇家）、Dominic Canzone（西雅圖水手）、Jakob Marsee（邁阿密馬林魚）、Nick Morabito、Dante Nori在聖胡安主場舉行的預賽中，波多黎各接連擊退哥倫比亞、巴拿馬與古巴，儘管日前以2：3惜敗給加拿大，仍以3勝1敗的佳績奪下八強門票。這也是波多黎各在經典賽史上，創下連續六屆全數挺進複賽的驚人紀錄。與下一戰對手義大利隊「暴力重砲」的球風截然不同，波多黎各本屆的進攻端顯得相當內斂，全隊目前僅由赫納茲（Darell Hernaiz）貢獻唯一的一發全壘打。然而，真正讓各國打者絕望的是波多黎各的投手陣容。根據官方數據統計，波多黎各投手群在預賽37局的投球中，聯手繳出了1.22的超低防禦率（ERA），這項成績不僅領先所有參賽球隊，更寫下本屆經典賽之最。憑藉著密不透風的投球壓制力與純熟的守備，波多黎各成功彌補了長打力的不足。這場八強生死戰勢必將上演「盾與矛」的巔峰對決。Fernando Cruz（紐約洋基）、Edwin Díaz（洛杉磯道奇）、Jose Espada（巴爾的摩金鶯）、Rico Garcia（巴爾的摩金鶯）、Seth Lugo（堪薩斯皇家）、Jovani Morán（波士頓紅襪）、Raymond Burgos、José De León、Jorge López、Luis Quinones、Angel Reyes、Eduardo Rivera、Gabriel Rodriguez、Elmer Rodríguez、Yacksel Ríos、Ricardo VelezMartín Maldonado（大聯盟退役）、Christian Vázquez（明尼蘇達雙城）Nolan Arenado（亞利桑那響尾蛇）、Darell Hernaiz（運動家）、Luis Vázquez（巴爾的摩金鶯）、Emmanuel Rivera、Edwin ArroyoWilli Castro（科羅拉多落磯）、Carlos Cortes（運動家）、Matthew Lugo（洛杉磯天使）、MJ Melendez（堪薩斯市皇家）、Heliot Ramos（舊金山巨人）Eddie Rosario自從大谷翔平三振掉楚奧特（Mike Trout），帶領日本隊奪下睽違14年的冠軍以來，已經過了3年。這項世界級棒球盛事將於3月5日重返舞台。本屆2026年經典賽共有20支國家隊參賽，分別在三個國家的四大球場展開角逐。這是一場橫跨兩大洲、真正定義全球化的棒球巔峰對決。分組與場地看點： 本屆分組包含：波多黎各聖胡安的A組（主辦國波多黎各、巴拿馬、古巴、加拿大、哥倫比亞）；休士頓Daikin Park的B組（美國、墨西哥、義大利、英國、巴西）；東京巨蛋的C組（衛冕軍日本、南韓、中國、中華隊、澳洲、捷克）；以及邁阿密LoanDepot Park的D組（多明尼加、委內瑞拉、尼加拉瓜、荷蘭、以色列）。美國隊此次可謂傾盡精銳，由4屆美聯MVP得主Aaron Judge領軍，搭配2025年美聯MVP捕手Cal Raleigh、Bryce Harper與Bobby Witt Jr.等強打；投手陣容則由當屆賽揚獎得主Tarik Skubal與Paul Skenes坐鎮。衛冕軍日本隊則有15名上屆奪冠成員回歸，頭號巨星大谷翔平將以洛杉磯道奇隊強打的身分出賽，儘管本屆不擔任投球工作，他作為指定打擊的火力仍是日本爭取二連霸的核心。在經過慘烈的廝殺之後，多明尼加與美國今日攜手挺進四強，日本、委內瑞拉以及義大利、波多黎各明日戰罷後四強就會隨之出爐。⚾️3/5 11:00 中華 0:3 澳洲⚾️3/6 18:00 日本 vs 中華⚾️3/7 11:00 中華 vs 捷克⚾️3/8 11:00 中華 vs 韓國進入八強戰後，為了讓頂尖投手能發揮更強的續航力，球數限制與技術規則與預賽有所不同。預賽單場上限為65球，八強賽提高至80球，進入準決賽與決賽後則放寬至95球。雖然八強賽仍有「5局領先15分提前結束」與「7局領先10分提前結束」的規定，但進入四強準決賽後將全面取消提前結束制，必須打滿9局。八強賽前，每隊若挑戰失敗1次即失去權利；但準決賽起，每隊容許失敗次數增加至2次。