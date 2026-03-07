我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026年世界棒球經典賽，中華隊0比13提前七局敗給日本隊，預賽苦吞2連敗。（圖／記者葉政勳攝）

▲2026年世界棒球經典賽，中華隊派出大聯盟運動家隊的旅美好手莊陳仲敖掛帥先發。（圖／記者葉政勳攝）

▲2026年世界棒球經典賽，中華隊由12強賽冠軍教頭曾豪駒領軍。（圖／記者葉政勳攝）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC），中華隊對捷克，首局中華隊頻繁使用小球戰術，鄭宗哲、費爾柴德接續透過短打上壘，隨後鄭宗哲盜三壘造成捷克捕手傳球失誤，並跑回中華隊本屆賽事第一分，三壘有人的情況下，張育成再補上一支安打，中華隊暫時2比0領先捷克。第一棒 Vavra：右外野深遠長打，二壘有人第二棒 Escala：三振，一出局第三棒 Chlup：四壞球保送，一二壘有人第四棒 Cervenka：三振，兩出局第五棒 Johnson：三振，三出局第一棒 鄭宗哲：突襲短打安打，一壘有人第二棒 宋晟睿：三振，一出局第三棒 費爾柴德： 突襲短打安打，一二壘有人第四棒 張育成：左外野安打，1打點，一壘有人第五棒 林安可：一壘滾地球刺殺，兩出局第六棒 吉力吉撈：三振，三出局第一棒 鄭宗哲（二壘手）第二棒 宋晟睿（中外野）第三棒 費爾柴德（指定打擊）第四棒 張育成（三壘手）第五棒 林安可（右外野）第六棒 吉力吉撈・鞏冠（一壘手）第七棒 林家正（捕手）第八棒 江坤宇（游擊手）第九棒 陳晨威（左外野）投手：莊陳仲敖第一棒 Vavra（二壘手）第二棒 Escala（左外野）第三棒 Chlup（中外野）第四棒 Cervenka（捕手）第五棒 Johnson（指定打擊）第六棒 Muzik（一壘手）第七棒 Cervinka（三壘手）第八棒 Mensik（游擊手）第九棒 Prejda（右外野）投手：Novak現年25歲的莊陳仲敖，職業生涯充滿韌性。他在2021年以50萬美元簽約金加盟運動家，雖曾因手肘傷勢報銷，但2024年復出後展現驚人進化，單季連跳三級升上2A，最快球速突破156公里。憑藉優異的奪三振能力，莊陳仲敖已正式被放進運動家隊40人名單，並連兩年獲邀大聯盟春訓。為了備戰經典賽，他在2月底便結束美職春訓，直接飛抵日本與中華隊會合，狀態正值高峰。中華：0勝2敗，失分率1日本：1勝0敗，失分率0🇰🇷韓國：1勝0敗，失分率0.44澳洲：2勝0敗，失分率0.018🇨🇿捷克：0勝2敗，失分率0.88：愛爾達電視、緯來電視網、東森電視、台視：林凱威（0號、味全龍）、徐若熙（00號、福岡軟銀鷹）、古林睿煬（11號、北海道日本火腿鬥士）、林詩翔（12號、台鋼雄鷹）、張奕（19號、富邦悍將）、陳冠宇（20號、樂天桃猿）、張峻瑋（37號、福岡軟銀鷹）、林維恩（42號、運動家）、陳柏毓（44號、匹茲堡海盜）、林昱珉（45號、亞利桑那響尾蛇）、鄭浩均（47號、中信兄弟）、莊陳仲敖（48號、運動家）、胡智爲（58號、統一獅）、曾峻岳（60號、富邦悍將）、沙子宸（92號、運動家）、孫易磊（96號、北海道日本火腿鬥士）吉力吉撈・鞏冠（4號、味全龍）、林家正（27號、美國獨立聯盟高點搖椅隊）、蔣少宏（63號、味全龍）鄭宗哲（1號、波士頓紅襪）、林子偉（15號、樂天桃猿）、張育成（18號、富邦悍將）、吳念庭（39號、台鋼雄鷹）、江坤宇（90號、中信兄弟）、張政禹（味全龍）Stuart Fairchild（17號、克里夫蘭守護者）、陳傑憲（24號、統一獅）、林安可（77號、統一獅）、宋晟睿（88號、中信兄弟）、陳晨威（98號、樂天桃猿）Jeff Barto、Filip Capka、Tomas Duffek、Lukas Ercoli、Lukas Hlouch、Filip Kollmann、Michal Kovala、Marek Minarik、Jan Novak、Tomas Ondra、Daniel Padysak、Ondrej Satoria、Martin Schneider、Ondrej Vank、Boris VecerkaMatous Bubenik、Martin Cervenka、Martin ZelenkaMartin Cervinka、Ryan Johnson、Vojtech Mensik、Martin Muzik、Jan Pospisil、Milan Prokop、Terrin VavraMarek Chlup、William Escala、Marek Krejcirik、Max Prejda、Michael Sindelka