▲中華隊昨天以0:13被日本扣倒慘敗，吞下2連敗的戰績，許多資深球迷都給予中華隊鼓勵，希望最後兩場拼出勝利。（圖／記者葉政勳攝,2026.3.6）

▲大谷翔平曾經在2023世界棒球經典賽決賽時向隊友喊話「不要仰慕你的對手，想著勝利就好」，如今該段話又被挖出。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.06）

▲中華隊8強晉級之路，最後2場賽事都要拿下以外，日本隊要全勝、南韓隊也要打贏澳洲，形成「自助天助我也」的狀況，才有機會進入拉鋸戰2勝2敗比失分率。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2026世界棒球經典賽（WBC）小組賽打得火熱，中華隊一連兩天出賽但都沒能贏下比賽，先以0:3輸給澳洲後，昨天以0:13被日本扣倒慘敗。有不少球迷心有戚戚焉難掩失落。不過也有許多球迷給予中華隊球員鼓勵，表示大谷翔平在3年前經典賽上提到「不要仰慕對手，想著勝利就好」，認為此時士氣低落的中華隊，應該保持衝勁與膽識，突破僵局連贏接下來兩場比賽！有球迷在社群平台「Threads」貼文指出「雖然中華隊跟日本被扣倒，但身為運動員心中還是有極大的不捨，從經典賽資格賽一直打到這裡，還拿下一座12強冠軍的獎盃，，也許面對到更高層級的怪物日本隊，我依然覺得是雖敗猶榮！還有2天賽事都要拿下」。貼文曝光後，不少資深球迷都表示、「今天也能看出前期被打急了，大谷3年前鼓勵隊友的話也許也適合現在的中華隊，『不要仰慕對手，只要想著勝利就好』，中華隊加油！」而網友提到日本隊的大谷翔平「不要仰慕對手，想著勝利就好」金句，是源自2023年經典賽冠軍戰時，大谷翔平在賽前向隊友們喊話「他們的一壘手是葛舒密特（Paul Goldschmidt），中外野有楚奧特（Nelson Trout），還有貝茲（Mookie Betts），我想有打棒球的都知道他們是誰，大谷翔平接著鼓勵隊友：結果最終日本以3:2打敗夢幻美國隊，拿下2023世界棒球經典賽的冠軍。擁有看球經歷40年的前立委鄭運鵬也把大谷翔平該段話貼在社群表示：「12強經典賽時，Team Taiwan代表隊已經不再仰望日本職棒聯軍，但是這次面對日本更高層次的大聯盟聯軍，還是慘敗了，棒球看了40年，台灣選手這幾年不論投打都是最有膽識的，有膽識不一定會贏，沒膽識是一定輸的