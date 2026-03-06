我是廣告 請繼續往下閱讀

▲隊長陳傑憲（左）在首戰不幸遭觸身球擊中，造成骨裂遺憾退場，受傷瞬間牽動全台球迷的心，單日熱搜更衝破 10 萬大關。他帶傷仍心繫球賽的領袖風範，成為此次經典賽最令人動容的一幕。（圖／記者葉政勳攝）

解密陳柏毓：2025 升上 3A！與龍將老爸延續棒球緣

▲職棒這條路有多苦，陳柏毓正在經歷。昨挨轟後他用手套遮臉、流露自責情緒，這一幕或許正是父親陳炳男當年最心疼、最不捨看到的畫面。然而，這些淚水也將成為這位「龍之子」下一次進化的養分。（圖／記者葉政勳攝）

球迷敲碗！中華隊「投手 F4」4 強 IG 帳號全收錄

2026 世界棒球經典賽（WBC）引爆全台狂熱，Google 單日熱搜衝破 10 萬大關！在全民棒球熱中，除隊長陳傑憲首戰因觸身球造成骨裂、不捨退場外，旅美強投陳柏毓雖在抗澳戰遭遇亂流，但其海盜 3A 實力與「一門雙傑」的背景仍是全網焦點。本文一次解密這對職棒父子的心路歷程，並附上「投手 F4」IG 帳號懶人包，邀您繼續為台灣英雄集氣！陳柏毓在場上展現出遠超年齡的沉穩，不少讀者熱搜他與父親的深厚淵源：陳柏毓 2020 年正式加盟美職海盜隊，並在 2025 年成功升上 3A，成為台灣旅美界最具大聯盟相的重要新星，火球極速可達 150 公里以上。他的父親是前味全龍、興農牛退役球員陳炳男（1997-2000年）。陳炳男起初因心疼運動員辛苦而反對，但最終轉為支持兒子追夢。父子倆從 CPBL 到旅美 3A，共同延續這段動人的棒球緣分。除了看球賽，這群兼具顏值與戰力的投手更讓球迷瘋狂。我們特別整理了目前在網路熱搜度最高的 4 強投手，這組「投手 F4」的官方 IG 趕快追蹤起來：