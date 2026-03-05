🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，7-11經典賽為中華隊應援，3月4日至3月8日限時5天舉辦「TEAM TAIWAN」好康活動，多款商品買一送一、買二送二。
平均單件特價來看，UCC無糖咖啡18元、可口可樂435毫升15元、百吉棒棒冰13元、農心海鮮烏龍麵25元、味味A紅燒牛肉湯麵20元、紅蔘飲35元。
現煮咖啡也有買2送2優惠，大杯特選美式平均33元、大杯特選拿鐵平均40元、珍珠焙火烏龍奶茶平均38元，都等於半價爽喝。
糖果零食同步促銷，壁虎造型酸甜軟糖平均30元、韓國青梅軟糖平均20元、靠得住衛生棉平均45元、蛋白飲奶茶風味平均35元、玻尿酸防曬凝露平均165元、酒精濕巾平均17元。
🟡全家便利商店
全家自本周起，原先每周三固定推出的「全家會員優惠」，與每周五六日開跑的「全家康康5」合併，變成「5日5好康」，每周五六日一二最低5折起。
全家最新「5日5好康」自3月6日至3月10日登場，換算為單件特價，DyDo日式黑咖啡20元、辛拉麵25元、船井極纖錠40元、霜淇淋28元。
吉伊卡哇粉絲注意，得意臻柔抽取式衛生紙每串65元（100抽×6包），平均單包10.8元。另有加10元多1件活動，可爾必思乳酸菌飲料平均25元、波的多荷包蛋洋芋片平均23元、麥提沙巧克力平均28元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是3月4日至3月8日，共7款商品低於5折以下，平均特價來看，靠得住好眠褲39元、約3.3折；舒潔女性專用濕式衛生紙平均每包20元，相當於3.4折。
買一送一商品則有辛拉麵辣白醬風味平均33元、辛拉麵香辣雞肉風味平均30元、百集棒棒冰平均13元、可樂ZERO／舒味思萊姆氣泡水平均18元。
🟡美廉社
美廉社應援經典賽，精選看球必備商品，多款啤酒、飲料、零食都有超殺優惠。市價每袋59元的滷鴨翅、滷雞爪、綜合三拼（米血、豬耳朵、豆干）任3袋75元，平均每包25元，4.2折比買一送一還便宜。
資料來源：7-11、全家、萊爾富、美廉社
