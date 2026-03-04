我是廣告 請繼續往下閱讀

▲那個凱文曾和太太一起以時尚界的模範夫妻，登上時尚媒體訪問。（圖／翻攝自IG@hypebeasttw）

「北一女神」蔡瑞雪今（4）日爆出捲入不倫戀風暴，遭爆料與已婚時尚KOL、3寶爸「那個凱文」密遊日本北海道滑雪。隨著事件發酵，男方身分也遭全面起底！原來「那個凱文」是《GQ Taiwan》總編輯王懷祖，最小的女兒近期才剛出生。他過去曾與妻子登上知名時尚媒體《hypebeasttw》受訪，大談相戀結婚十多年的甜蜜點滴，一度被封為時尚圈的「模範夫妻」。現在爆出婚外情，讓昔日深情的愛妻人設崩壞。「那個凱文」本名王懷祖，現年38歲，擔任《GQ Taiwan》編輯長，他和太太在2024年受訪時透露，雙方愛情長跑多年，歷經交往6年、結婚至今10年。令人震驚的是，在爆出不倫戀的當下，他最小的女兒才剛出生不久。回顧兩人昔日的訪問內容，字裡行間充滿濃濃愛意。當被問及第一次約會的場景，凱文浪漫回憶起當年兩人在紐約東村（East Village）的一家 Sake Bar，「當時我被她的笑容迷倒，只記得心裡小鹿亂撞的感覺，聊什麼都忘了！」私底下的他們，十幾年來更是互稱「Bubu」、「Bae」，感情看似相當甜蜜。最讓人感到諷刺的是，2024年育有兩子的凱文，在訪談最後不僅對孩子喊話：「對媽媽好一點！」也對妻子許下深情告白：「感謝妳一直為三個兒子（包含我）努力，把這個家照顧得這麼好。I’m so proud of you, and I’m learning from you every day. I love you.」看起來是用心維繫家庭的好丈夫，在小女兒才剛出生、妻子最需要陪伴與照顧的時刻，爆出和女星蔡瑞雪在北海道上演浪漫的雪地禁斷之旅，讓時尚圈模範夫妻的神話一夜破滅，也讓正宮情何以堪。