▲蔡瑞雪於2014年左右，以北一女校花身分在網路上走紅。（圖／蔡瑞雪IG@snowbabyq）

▲蔡瑞雪經常分享自己出遊的大尺度美照，比起演技，身材似乎更吸引粉絲關注。（圖／蔡瑞雪IG@snowbabyq）

▲蔡瑞雪最新緋聞對象是人夫網紅「那個凱文」（如圖）。（圖／翻攝自那個凱文臉書）

女星蔡瑞雪今（4）日被周刊爆料疑似與已婚的時尚KOL、《GQ》編輯長「那個凱文」（王凱文）發生婚外情，引爆輿論。蔡瑞雪過往的黑歷史與身分背景也再度掀起粉絲關注，她10多年前頂著北一女的光環出道，卻沒有繼續念大學；後來赴韓選秀因韓文太差還被粉絲痛批不用心學習。在台灣長大的蔡瑞雪更曾發文自稱是「西藏人」，似乎刻意想取得中國人關注，爭議性頗高。說到蔡瑞雪是誰，大眾對她的第一印象通常是頂著北一女光環出道的「北一女神」。蔡瑞雪在2014年因參與《校花點點名》節目正式走紅，當時她憑藉甜美的外型與優異的學歷背景，迅速成為媒體寵兒。高中畢業後，她並未選擇繼續升學，而是專心經營YouTube頻道與社群媒體，是台灣早期成功轉型為藝人的指標性網紅之一。2017年，蔡瑞雪更迎來人生最大的轉捩點。她因一組韓服照片在韓國網路爆紅，隨後以藝名「Snowbaby」赴韓參加選秀節目《偶像學校》，外界本來很看好蔡瑞雪的表現，認為她極有可能在韓國出道，可惜蔡瑞雪資質平平，不但韓語沒進步，歌舞實力也不如其他練習生，最終被淘汰，只好繼續返回台灣發展。此後蔡瑞雪開始參與戲劇、綜藝節目，甚至拍電影進軍大螢幕，代表作包含《陪你很久很久》、《噬罪者》、《浪漫輸給你》、《地獄里長》等等，但演技並未受到太大關注，反倒是經常因性感的照片與感情緋聞登上媒體版面。去年5月蔡瑞雪更發文大喊「我是西藏人」，透露自己的媽媽具有藏族與烏孜別克族混血，因此她也是藏族後代。蔡瑞雪更在文中感性描寫思鄉心思：「我坐在南方的森林裡，思念著北方的雪山，想念那個我從未抵達，卻日日走過心裡一遍的地方。原來，我的心裡一直有兩座山，一座是此刻守護著我的，一座是我靈魂的起點與歸處」。不過當時蔡瑞雪身穿的是原住民排灣族的服飾，讓網友看不懂她究竟想表達什麼，痛批她從小在台灣長大，沒去過西藏，卻硬是要自己提血統問題，根本就是想博取中國人關注，「想念西藏卻不是穿西藏的傳統服裝，是在歧視西藏嗎？」、「這種賣弄文筆卻又不願去理解文化背景的，嗤之以鼻」、「你想太多了，你媽是（西藏人），你不是」、「蹭姐到處蹭欸」。而蔡瑞雪的情史也相當精采，她2019年與剛和郭書瑤分手的王以綸交往，但戀情僅維持1年時間。2023年蔡瑞雪又情牽富二代DJ孫麥傑，不過這段關係並不受男方長輩認同，兩人幾度分分合合後，感情疑似在2025年正式破裂。如今蔡瑞雪則被貼上小三標籤，今日爆出疑似和已婚的王凱文一起赴北海道滑雪約會，還在台北共築愛的小窩，再次將她推上輿論風口浪尖。