2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）即將點燃戰火！中華隊的首場比賽將於台灣時間3月5日上午11:00（CET 04:00）在東京巨蛋正式開打，交手勁旅澳洲隊。這場比賽不僅是 Pool C的開幕戰，更是中華隊能否晉級八強的關鍵之戰。《NOWNEWS》將在賽前一天為讀者整理台澳大戰資訊、兩隊關鍵人物、30人名單，以及WBC經典賽觀戰重點，提供參考。
⚾2026世界棒球經典賽「台澳大戰」資訊
📅 開打時間： 2026年3月5日 11:00（台灣時間）
📍 比賽地點： 日本東京巨蛋
分組： Pool C（🇹🇼中華隊、🇦🇺澳洲、🇯🇵日本、🇰🇷韓國、🇨🇿 捷克）
歷史對決： 兩國在WBC僅交手過一次，2013年中華隊以4：1擊敗澳洲。
中華隊VS澳洲賽事轉播
📍電視轉播：愛爾達電視、緯來電視網、東森電視、台視
📍網路轉播：ELTA.tv、中華電信MOD、Hami Video
📍全台各縣市免費直播地點：經典賽／為中華隊加油！全台各縣市轉播球賽 時間、地點一次看
2026世界棒球經典賽澳洲隊觀戰重點：不可輕視的「袋鼠軍團」
1. 隊伍實力評析
澳洲隊在 2023 年 WBC 表現亮眼，歷史性地殺入八強。雖然目前國際賠率（+25000）略低於中華隊（+20000），但他們是一支紀律嚴明且擁有強大投手戰力的隊伍。上一屆賽事中，他們的防禦率極為出色，甚至在對決中國時達成提前結束比賽（Mercy Rule）的紀錄。
2. 核心關鍵球員
巴札那（Travis Bazzana，內野手）： 澳洲隊頭號焦點！他是 2024年 MLB 選秀狀元，也是大聯盟百大新秀第10名。去年在克里夫蘭守護者小聯盟體系展現驚人天賦，是中華隊投手群必須嚴加戒備的重砲手。
溫格羅夫（Rixon Wingrove，內野手）： 曾在 2023 年對陣古巴時擊出兩分砲，是隊中重要的長打火力來源。
柯恩·韋恩（Coen Wynne，投手）&斯滕塞爾（Todd Van Steensel，投手）： 這兩位是 2023 年澳洲挺進八強的功臣，當時合力投出 8.1 局無失分，這屆再度回歸，經驗豐富。
霍爾（Alex Hall，捕手）： 目前在澳洲職棒打擊率高達 .329，攻守兼備。
2026世界棒球經典賽澳洲隊30人名單
📍Ky Hampton：凱·漢普頓
📍Josh Hendrickson：喬許·亨德里克森
📍Sam Holland：山姆·霍蘭德
📍Jon Kennedy：強恩·甘迺迪
📍Connor MacDonald：康納·麥克唐納
📍Cooper Morgan：庫柏·摩根
📍Mitch Neunborn：米契·紐恩恩
📍Jack O'Loughlin：傑克·歐洛林
📍Warwick Saupold：沃威克·索波德
📍Blake Townsend：布雷克·湯森
📍Todd Van Steensel：托德·范史汀瑟
📍Alex Wells：亞歷克斯·威爾斯
📍Lachlan Wells：拉克蘭·威爾斯
📍Coen Wynne：柯恩·溫恩
📍Alex Hall：亞歷克斯·霍爾
📍Robbie Perkins：羅比·帕金斯
📍George Callil：喬治·卡里爾
📍Jarryd Dale：傑瑞德·戴爾
📍Robbie Glendinning：羅比·葛蘭汀寧
📍Curtis Mead：柯提斯·米德
📍Logan Wade：羅根·韋德
📍Rixon Wingrove：瑞克森·溫格羅夫
📍Chris Burke：克里斯·柏克
📍Max Durrington：麥克斯·德林頓
📍Tim Kennelly：提姆·肯納利
📍Aaron Whitefield：亞倫·懷特菲爾德
2026世界棒球經典賽中華隊觀戰重點：強悍投打陣容出擊
1. 實力看點
中華隊由2023年分組MVP張育成 領軍，搭配多位在 CPBL 表現優異的本土王牌與旅美好手。本次投手群由多位150km/h以上的速球派組成，打線則兼具速度與爆發力。
2. 關鍵觀察球員
張育成（Yu Chang）： 上屆分組MVP，擁有極強的長打統治力，是中華隊靈魂人物。
古林睿煬 & 徐若熙： 這兩位本土王牌投手（分別效力日職火腿、軟銀）將是壓制澳洲打線的關鍵。
李灝宇（Hao-Yu Lee）： 底特律老虎隊高階3A的強打新秀，去年單季擊出14轟並有23次盜壘，是打線新亮點。
林昱珉（Wei-En Lin）： 效力亞利桑那響尾蛇體系，是本次中華隊重要的左投戰力。
2026年世界棒球經典賽中華隊30人名單
⚾🇹🇼投手（16人）：
📍林凱威（0號、味全龍）
📍徐若熙（00號、福岡軟銀鷹）
📍古林睿煬（11號、北海道日本火腿鬥士）
📍林詩翔（12號、台鋼雄鷹）
📍張奕（19號、富邦悍將）
📍陳冠宇（20號、樂天桃猿）
📍張峻瑋（37號、福岡軟銀鷹）
📍林維恩（42號、運動家）
📍陳柏毓（44號、匹茲堡海盜）
📍林昱珉（45號、亞利桑那響尾蛇）
📍鄭浩均（47號、中信兄弟）
📍莊陳仲敖（48號、運動家）
📍胡智爲（58號、統一獅）
📍曾峻岳（60號、富邦悍將）
📍沙子宸（92號、運動家）
📍孫易磊（96號、北海道日本火腿鬥士）
⚾🇹🇼捕手（3人）：
📍吉力吉撈・鞏冠（4號、味全龍）
📍林家正（27號、自由球員）
📍蔣少宏（63號、味全龍）
⚾🇹🇼內野手（6）：
📍鄭宗哲（1號、波士頓紅襪）
📍林子偉（15號、樂天桃猿）
📍張育成（18號、富邦悍將）
📍吳念庭（39號、台鋼雄鷹）
📍李灝宇（55號、底特律老虎）
📍江坤宇（90號、中信兄弟）
⚾🇹🇼外野手（5）：
📍Stuart Fairchild（17號、克里夫蘭守護者）
📍陳傑憲（24號、統一獅）
📍林安可（77號、統一獅）
📍宋晟睿（88號、中信兄弟）
📍陳晨威（98號、樂天桃猿）
2026年世界棒球經典觀戰重點
自從大谷翔平三振掉楚奧特（Mike Trout），帶領日本隊奪下睽違14年的冠軍以來，已經過了3年。這項世界級棒球盛事將於3月5日重返舞台。本屆2026年經典賽共有20支國家隊參賽，分別在三個國家的四大球場展開角逐。這是一場橫跨兩大洲、真正定義全球化的棒球巔峰對決。
分組與場地看點： 本屆分組包含：波多黎各聖胡安的A組（主辦國波多黎各、巴拿馬、古巴、加拿大、哥倫比亞）；休士頓Daikin Park的B組（美國、墨西哥、義大利、英國、巴西）；東京巨蛋的C組（衛冕軍日本、南韓、中國、中華隊、澳洲、捷克）；以及邁阿密LoanDepot Park的D組（多明尼加、委內瑞拉、尼加拉瓜、荷蘭、以色列）。值得注意的是，中華隊所在的C組將在東京巨蛋進行。
美日頂尖球星雲集： 美國隊此次可謂傾盡精銳，由4屆美聯MVP得主Aaron Judge領軍，搭配2025年美聯MVP捕手Cal Raleigh、Bryce Harper與Bobby Witt Jr.等強打；投手陣容則由當屆賽揚獎得主Tarik Skubal與Paul Skenes坐鎮。衛冕軍日本隊則有15名上屆奪冠成員回歸，頭號巨星大谷翔平將以洛杉磯道奇隊強打的身分出賽，儘管本屆不擔任投球工作，他作為指定打擊的火力仍是日本爭取二連霸的核心。
