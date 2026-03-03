超商跟蝦皮購物聯手大方請客！今（3）日只要在蝦皮購物下單，並選擇7-11、全家門市取貨，就可以獲得免費咖啡或熱狗，選擇全家取貨可獲得熱美式（限量5000杯）；7-11則是請吃美式原味熱狗（2萬份），名額有限、送完為止。
🟡7-11送美式原味熱狗，限量2萬份
3月3日00:00起至23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用7-ELEVEN取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），即符合獲獎資格，活動將取前2名符合資格發送序號，贈送「美式原味熱狗 一個」兌換序號（一個帳號限一次獲獎資格）。
活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為4月2日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至4月8日23:59。
🟡全家送大杯熱美式，限量5000杯
全家於3月3日00:00起至23:59止，使用蝦皮帳號於蝦皮購物下單並選擇使用全家超商取貨服務且完成訂單(不包含取消訂單、未取貨或退貨者)，即符合獲獎資格 ，活動將取前5000名符合資格者發送「大杯熱經典美式」中獎序號。（一個帳號限一次獲獎資格）
活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為4月2日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至4月8日23:59。
🟡萊爾富重乳拿鐵每杯折20元
3月3日00:00起至23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用萊爾富取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），可獲得大杯重乳拿鐵折價20元優惠序號。
活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為4月2日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至4月8日23:59。
資料來源：7-11、全家、萊爾富
