▲粿粿參拜包緊緊，不想被認出。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮臉書粉專）

▲廣澤宮臉書粉專當天拍攝的照片中，有王子（左框）與陳大天（右框）。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮臉書粉專）

前中信啦啦隊女神粿粿去年10月被老公范姜彥豐踢爆和王子（邱勝翊）外遇，目前也正在打離婚官司，雙方神隱至今，初六（2/22）時被拍到和王子現身到由藝人賴銘偉擔任宮主的桃園大溪廣澤宮參拜，因為官方PO出的團拜照中，粿粿和王子離得很遠，再加上同場還有其他藝人，有人說或許他們只是不期而遇，但隨後又有路人在Threads上公開兩人有說有笑的畫面，形象再度重挫，而范姜彥豐之前就曾批評王子，「還要臉嗎」，可見戰火尚未熄滅。有網友在Threads上分享一張粿粿和王子一起到廟裡參拜的照片，王子坐在弟弟毛弟身旁，毛弟似乎在講什麼好笑的事情，一隻手還指著粿粿，粿粿雖戴鴨舌帽和口罩，但表情很明顯笑到眼睛都變成彎月狀。許多網友見狀無奈喊，「鬧那麼大還能繼續再一起也是厲害」、「過得挺滋潤的」、「如果他們有結果，會覺得可能他們是真愛」、「難道他們朋友只剩彼此了嗎？拜個拜也要互約」。有人更分享今年1月王子出席公司尾牙時的新聞，范姜彥豐在下面留言，「？還要臉嗎」。不過這也讓人想到，當初林瑞陽和張庭也是不倫戀，但兩人結婚20幾年，還生下一子一女，現在女兒也會和媽媽一起直播，模樣像極了林瑞陽，一家人和樂融融。回顧去年事發時，范姜彥豐在IG公開粿粿與王子之間的關係，引來軒然大波，范姜彥豐向兩人求償1200萬元的和解金，但粿王接連發聲，談判破局，目前已經進入司法程序，粿王也神隱。直到今年過年兩人才被抓包同框，到由藝人賴銘偉擔任宮主的桃園大溪廣澤宮參拜，當天除了他們之外，還有資深歌手鄭怡、柯大堡、初孟軒、陳大天、劉樸等人皆到場祈福。王子戴著黑框眼鏡，沒有多做偽裝，粿粿則是以黑色口罩搭配棒球帽現身，兩人雖刻意保持距離不想被認出，但在長達3小時的活動過程中，一舉一動仍成為現場焦點。