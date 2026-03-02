2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）即將於3月5日正式點燃戰火！在此之前，中華隊已全員抵達日本宮崎，並將於3月2日與3月3日進行兩場關鍵的官辦熱身賽，作為正式開賽前的最後調整。在今（2）日對上歐力士猛牛二軍的賽事，中華隊推出旅日小將張峻瑋先發，將以牛棚車輪戰方式進行，《NOWNEWS》以下為您整理中華隊熱身賽的賽程、直播平台與陣容亮點。
中華隊官辦熱身賽賽程（台灣時間）
中華隊的兩場官辦熱身賽皆於日本宮崎的 SOKKEN 球場舉行，對手分別為日本職棒歐力士猛牛二軍與福岡軟銀鷹二軍。
📌3 月 2 日（一）上午 10:00： 中華隊 vs. 歐力士猛牛二軍
轉播時間：上午 9:45 起愛爾達體育 2 台帶來宮崎戰前報
📌3 月 3 日（二）上午 10:00： 中華隊 vs. 福岡軟銀鷹二軍
(註：根據氣象預報，3月2日比賽場地降雨機率高達80%，但降雨量僅1mm，大聯盟工作人員已準備大帆布因應)
中華隊熱身賽轉播與直播平台資訊
為了讓球迷能隨時隨地為中華隊加油，本次賽事提供多種收看管道，涵蓋電視頻道、串流平台及實體門市轉播。
📍1. 網路串流與電視轉播
中華電信 MOD、Hami Video： 設立「WBC 經典賽專區」，提供熱身賽至決賽共 47 場正式賽事的直播。Hami Video 更提供獨家智慧提醒、互動聊天室彈幕功能及多視角觀賽體驗。
愛爾達電視（ELTA.tv）： 愛爾達體育 2 台將由主播魏楚育、講評謝長亨及場邊記者吳昇府，前進宮崎帶來中文化鏡面轉播服務。
📍2.訂閱方案推薦
若想享受最高畫質與專業球評，可參考以下轉播平台的付費方案：
揪團應援！7-11轉播門市查詢
棒球就是要大家一起看才熱血！如果無法親臨大巨蛋現場，不妨到家附近的便利商店感受濃厚的應援氣氛。建議球迷提早利用「7-11轉播門市查詢」系統或官方APP，確認附近有提供大型電視轉播的門市，提早卡位買好零食飲料，享受大螢幕看球快感！
⚾2026 WBC經典賽中華隊30人參賽名單
⭐中華隊名單亮點整理：14位旅外寫歷屆最多、張峻瑋成大黑馬入選、陳傑憲、林家正等12強英雄再入選、龍恩、費爾柴德兩位混血球星加入
投手（16人）：古林睿煬（北海道日本火腿鬥士）、徐若熙（福岡軟銀鷹）、孫易磊（北海道日本火腿鬥士）、林維恩（運動家體系）、林昱珉（亞利桑那響尾蛇體系）、莊陳仲敖（運動家體系）、沙子宸（運動家體系）、陳柏毓（匹茲堡海盜體系）、張峻瑋（福岡軟銀鷹）、胡智爲（統一獅）、張奕（富邦悍將）、陳冠宇（樂天桃猿）、林凱威（味全龍）、鄭浩均（中信兄弟）、曾峻岳（富邦悍將）、林詩翔（台鋼雄鷹）
捕手（3人）：林家正（無所屬）、吉力吉撈．鞏冠（味全龍）、蔣少宏（味全龍）
內野手（6人）：張育成（富邦悍將）、李灝宇（底特律老虎）、鄭宗哲（無所屬）、江坤宇（中信兄弟）、吳念庭（台鋼雄鷹）、林子偉（樂天桃猿）
外野手（5人）：宋晟睿（中信兄弟）、費爾柴德（Stuart Fairchild，克里夫蘭守護者）、陳傑憲（統一獅）、陳晨威（樂天桃猿）、林安可（琦玉西武獅）
中華隊迎官辦熱身賽 安排張峻瑋先發
曾豪駒表示，對歐力士的熱身賽，先發投手交給張峻瑋，「會以短局數，維持手感為主，峻瑋先投，後續牛棚輪流出賽，先發比賽節奏找回來。」曾豪駒說，考慮到正賽首戰於3月5日開打，先發投手在熱身賽登板機率不高，「第1場由中華隊投手出賽，第2場就請大會支援（投手），讓野手去維持打擊與調整。」
曾豪駒說團隊狀況不錯、氣氛蠻好的，旅美選手還需要一點時間調整時差。野手部分，曾豪駒直言，2場熱身賽會以正賽的陣容去安排出賽，「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）也會正式亮相。
「怪力男」李灝宇的定位，曾豪駒傾向讓他守二壘，「灝宇以二壘出賽，當然他今年有著重三壘，我們會看守備搭配，透過2場塞是找到最好的陣型。李灝宇今日在打擊練習時，頻頻將球打出強，揮棒狀況相當不錯，曾豪駒說，「他狀況不錯，比賽剛結束完過來，再看比賽去調整。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
中華隊的兩場官辦熱身賽皆於日本宮崎的 SOKKEN 球場舉行，對手分別為日本職棒歐力士猛牛二軍與福岡軟銀鷹二軍。
📌3 月 2 日（一）上午 10:00： 中華隊 vs. 歐力士猛牛二軍
轉播時間：上午 9:45 起愛爾達體育 2 台帶來宮崎戰前報
📌3 月 3 日（二）上午 10:00： 中華隊 vs. 福岡軟銀鷹二軍
(註：根據氣象預報，3月2日比賽場地降雨機率高達80%，但降雨量僅1mm，大聯盟工作人員已準備大帆布因應)
為了讓球迷能隨時隨地為中華隊加油，本次賽事提供多種收看管道，涵蓋電視頻道、串流平台及實體門市轉播。
📍1. 網路串流與電視轉播
中華電信 MOD、Hami Video： 設立「WBC 經典賽專區」，提供熱身賽至決賽共 47 場正式賽事的直播。Hami Video 更提供獨家智慧提醒、互動聊天室彈幕功能及多視角觀賽體驗。
愛爾達電視（ELTA.tv）： 愛爾達體育 2 台將由主播魏楚育、講評謝長亨及場邊記者吳昇府，前進宮崎帶來中文化鏡面轉播服務。
📍2.訂閱方案推薦
若想享受最高畫質與專業球評，可參考以下轉播平台的付費方案：
|串流平台
|推薦方案
|價格
|Hami Video
|2026棒球加油包（電視運動館 90天方案）
|399元
|Hami Video
|59折:運動迷超前部署（電視運動館 180天方案）
|699元
|愛爾達電視
|愛爾達超值全餐（收視90天方案）
|599元
|愛爾達電視
|愛爾達超值全餐（收視180天方案）
|999元
|愛爾達電視
|WBC三年尊爵大禮包-榮耀應援方案
(3年，贈送WBC經典賽門票2張、應援好禮2份)
|8,888
棒球就是要大家一起看才熱血！如果無法親臨大巨蛋現場，不妨到家附近的便利商店感受濃厚的應援氣氛。建議球迷提早利用「7-11轉播門市查詢」系統或官方APP，確認附近有提供大型電視轉播的門市，提早卡位買好零食飲料，享受大螢幕看球快感！
⭐中華隊名單亮點整理：14位旅外寫歷屆最多、張峻瑋成大黑馬入選、陳傑憲、林家正等12強英雄再入選、龍恩、費爾柴德兩位混血球星加入
投手（16人）：古林睿煬（北海道日本火腿鬥士）、徐若熙（福岡軟銀鷹）、孫易磊（北海道日本火腿鬥士）、林維恩（運動家體系）、林昱珉（亞利桑那響尾蛇體系）、莊陳仲敖（運動家體系）、沙子宸（運動家體系）、陳柏毓（匹茲堡海盜體系）、張峻瑋（福岡軟銀鷹）、胡智爲（統一獅）、張奕（富邦悍將）、陳冠宇（樂天桃猿）、林凱威（味全龍）、鄭浩均（中信兄弟）、曾峻岳（富邦悍將）、林詩翔（台鋼雄鷹）
捕手（3人）：林家正（無所屬）、吉力吉撈．鞏冠（味全龍）、蔣少宏（味全龍）
內野手（6人）：張育成（富邦悍將）、李灝宇（底特律老虎）、鄭宗哲（無所屬）、江坤宇（中信兄弟）、吳念庭（台鋼雄鷹）、林子偉（樂天桃猿）
外野手（5人）：宋晟睿（中信兄弟）、費爾柴德（Stuart Fairchild，克里夫蘭守護者）、陳傑憲（統一獅）、陳晨威（樂天桃猿）、林安可（琦玉西武獅）
中華隊迎官辦熱身賽 安排張峻瑋先發
曾豪駒表示，對歐力士的熱身賽，先發投手交給張峻瑋，「會以短局數，維持手感為主，峻瑋先投，後續牛棚輪流出賽，先發比賽節奏找回來。」曾豪駒說，考慮到正賽首戰於3月5日開打，先發投手在熱身賽登板機率不高，「第1場由中華隊投手出賽，第2場就請大會支援（投手），讓野手去維持打擊與調整。」
曾豪駒說團隊狀況不錯、氣氛蠻好的，旅美選手還需要一點時間調整時差。野手部分，曾豪駒直言，2場熱身賽會以正賽的陣容去安排出賽，「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）也會正式亮相。
「怪力男」李灝宇的定位，曾豪駒傾向讓他守二壘，「灝宇以二壘出賽，當然他今年有著重三壘，我們會看守備搭配，透過2場塞是找到最好的陣型。李灝宇今日在打擊練習時，頻頻將球打出強，揮棒狀況相當不錯，曾豪駒說，「他狀況不錯，比賽剛結束完過來，再看比賽去調整。」
更多「2026經典賽」相關新聞。