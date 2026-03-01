2026運動幣將於今（1）日上午10時開放民眾領取與使用，根據運動部表示，60萬份500元運動幣抽籤結果已出爐，中籤民眾從今日起可前往動滋網500.gov.tw「我的運動幣」領用，使用期限至今年年底12月31日。《NOWNEWS今日新聞》整理運動幣怎麼領取？運動幣怎麼使用？運動幣可以幹嘛？運動幣合作店家有誰？以及運動幣最實用用法等資訊，帶領民眾快速讀懂運動幣使用規定。
📍2026運動幣網址
動滋網500.gov.tw
📍2026運動幣抽籤結果
🟡身分證字號末2碼（13組）
58、65、12、22、64
29、69、96、87、52
26、63、59
🟡身分證字號末3碼（4組）
204、660、313、180
📍2026運動幣抽籤結果查詢
2026年2月13日10時起在動滋網首頁https://500.gov.tw/公告查詢。
📍2026運動幣發放時間
運動幣於2026年3月1日上午10：00準時發放。
📍2026運動幣使用期限
運動幣使用期限至2026年12月31日24時。
📍2026運動幣500元怎麼領？
🟡步驟1：2026年3月1日上午10時起前往動滋網500.gov.tw，進入「我的運動幣」。
🟡步驟2：輸入個人資料。
🟡步驟3：輸入「簡訊4位驗證碼」。
🟡步驟4：取得運動幣電子錢包QR Code。
📍2026運動幣怎麼用？
運動幣為內有500元額度的電子錢包，不限抵用次數，可於實體店家及線上平臺消費抵用。
🟡實體門市：臨櫃消費結帳出示「QR Code或付款碼」，並告知「簡訊驗證碼」即可抵用。
🟡線上平台：消費時於系統輸入「付款碼」、「身分證號末四碼」及「簡訊驗證碼」即可抵用，超過運動幣餘額皆需自行支付差額。
📍2026運動幣使用規定
🟡運動幣限本人使用：禁止盜領、轉售、購買等非供本人自行使用行為，請民眾妥善保存個人資料，以避免遭有心人士盜用。
🟡運動幣抵用後不得退還：民眾使用運動幣，不可要求合作店家使用現金找零，亦不得另再兌換成等值之現金，若違反運動幣使用規範，運動部將終止民眾領取抵用權利。
📍2026運動幣使用範圍
🟡做運動（參與性運動類）：抵用金額上限500元，可用於運動課程、社團費、入場費、會員費、場地設備出租費、參加運動比賽衍生費用、運動指導教學費、運動觀光遊程。
🟡看比賽（運動賽事及媒體消費類）：抵用金額上限500元，可用於購買、付費訂閱媒體費、看運動比賽衍生費(如：應援用品、紀念品等)、運動書籍與雜誌、觀賞運動比賽門票費、運動展演及博物館門票券。
🟡添裝備（運動裝備類）：抵用金額上限200元，可用於運動服裝、購買及維修運動用品與器材、運動鞋類、運動穿戴裝置、運動耗材（如：球類、球棒、護具等）。
📍2026運動幣最划算用法
運動部為了落實全民運動，鼓勵民眾建立規律運動及欣賞賽事習慣，自115年起每年常態發放面額500元運動幣，只要年滿16歲以上有戶籍之國民皆可參加抽籤登記，消費範圍除了既有的「做運動」、「看比賽」以外，還新增「添裝備」。
但要特別提醒民眾，雖然這次開放可以添購運動裝備，但折抵上限只有200元，反而是「做運動」、「看比賽」兩大用途可以全額500元折抵，建議民眾與其買雙鞋子折200元，不如投入於健身房月費、泳池門票、瑜珈課程或職業運動賽事門票等。
📍2026運動幣合作店家
2026運動幣合作店家可透過動滋網查詢，查詢網址請點此。
📍2026運動幣常見問題FAQ
Q：運動幣可以用來買運動鞋、球拍或衣服嗎？
A：可以，2026運動幣新增「添裝備」，民眾可以買運動服裝、購買及維修運動用品與器材、運動鞋類等，但抵用金額上限200元。
Q：運動幣抽中/領到後可以給家人或朋友用嗎？
A：不行，限本人使用！運動幣禁止盜領、轉售、購買等非供本人自行使用行為，現場消費抵用時，除出示QR Code掃描或付款碼，店員會詢問民眾簡訊驗證碼，以確認本人消費抵用。
Q：運動幣可以分次使用嗎？還是要一次花完？
A：不限制消費次數，直到面額用完為止，系統會自動計算剩餘餘額。
Q：運動幣有使用期限嗎？沒用完會怎樣？
A：有，且逾期全數歸零！使用期限到2026年12月31日24時，一旦到隔年將失效。
Q：運動幣消費金額超過面額怎麼辦？
A：補差額即可，倘若你今天花1000元買運動賽事門票，折抵運動幣500元後，再以現金、信用卡或行動支付等方式補足500元即可。
Q：運動幣可以退費嗎？
A：運動幣經合作店家掃碼或輸入付款碼完成消費抵用後，無法退還運動幣，若有相關退換貨需求，請依各合作店家之規定辦理。
Q：運動幣可以換成現金嗎？
運動幣抵用後不得退還、要求合作店家使用現金找零，亦不得另再兌換成等值之現金，若違反運動幣使用規範，運動部將終止民眾領取抵用權利。
Q：運動幣餘額怎麼查詢？運動幣消費紀錄如何查詢？
中籤民眾至動滋網，點選「我的運動幣」輸入身分證號、出生年月日、手機號碼，即可查詢已抵用金額、剩餘抵用額度及消費紀錄，每1筆交易完成後就可以立刻查詢。
Q：運動幣哪些店家可以使用？
A：可前往動滋網首頁查詢全台「合作店家」。
Q：運動幣被盜領或盜用怎麼辦？
A：請已領幣民眾妥善保管運動幣QR Code及付款碼，一旦使用後即無法退回。若有發現疑似遭人盜領或盜用的問題，先確認是否有親友代領或代用而未告知之情形，若無，請致電運動幣客服專線02-77523658由客服人員協助留存相關紀錄，辦理後續事宜。
資料來源：動滋網、運動部、我的E化政府
