美國與以色列28日聯合對伊朗發動空襲，傳出伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已遭擊斃。美國總統川普（Donald Trump）接受媒專訪表示，這項軍事行動「已取得成功」，哈米尼已死，「多數做決定的人大多已不在了」。
川普：領導層「多數已消失」
川普在接受美國全國廣播公司（NBC）採訪時，談到到有關伊朗最高領袖哈米尼死亡消息時稱：「我們認為這則消息屬實」。他並表示，「那些負責做決策的人，大多數都消失了。」他補充說，伊朗有「大量領導層」在行動中喪生，但他拒絕透露更多細節。
後續川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文證實哈米尼的死訊，稱「哈米尼這位史上最邪惡人物之一已經死了。這不僅是伊朗人民的正義，也是所有偉大美國人，以及世界各地許多國家人民的正義——那些被哈米尼和他那群嗜血的暴徒（THUGS）殺害或殘害的人們。」
當川普被問及誰將成為伊朗下一任領導人。川普回應說：「我不知道，但某個時候他們會打電話來問我希望誰接任。」他補充說：「我這麼說只是稍微有點諷刺。」
他進一步表示：「但你看，事情進展得非常順利。如果以0到10來評分，我們幾乎已經接近10分，甚至已經到了。目前為止進展良好，但還有一段路要走。我們造成了巨大的破壞。」
當被問及如何衡量行動是否成功時，川普向NBC表示：「我認為這已經是成功了。我們造成了巨大的破壞，他們需要多年才能重建。」
伊朗多數高層已死？
美國一名高層官員向福斯新聞（Fox News）證實，在以色列對伊朗首都德黑蘭發動襲擊後，哈米尼與另外5到10名伊朗領導高層喪命，這是美以聯合軍事行動的一部分。
除哈米尼外，以色列媒體還公布了在空襲中喪命的伊朗高層官員名單，包括伊朗伊斯蘭革命衛隊指揮官帕克普爾（Mohammad Pakpour）、最高國家安全委員會秘書尚赫尼（Ali Shamkhani）、伊朗國防部長、軍事情資首長以及武裝部隊參謀總長。
目前伊朗方面尚未正式證實哈米尼的生死狀態。伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）稍早表示，哈米尼與總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）「都安然無恙」。
行動細節：史詩怒火
據美國中央司令部（CENTCOM）的資訊，此次空襲屬於「史詩怒火」（Operation Epic Fury）的一部分，於美東時間凌晨1時15分開始。攻擊目標包括伊斯蘭革命衛隊的指揮控制設施、伊朗防空系統、飛彈與無人機發射場，以及軍用機場。
中央司令部指出，攻擊自空中、陸地與海上同步展開，美軍並首次在實戰中使用「低成本單向攻擊無人機」。
