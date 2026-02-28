228連假咖啡優惠！7-11門市指定咖啡10元多一杯，明（1）日有APP行動隨時取寄杯精品美式、精品拿鐵、馥芮白咖啡買7送7；全家便利商店APP隨買跨店取，3月1日限定特濃經典美式、特濃經典拿鐵買30送30；萊爾富門市除了有特濃美式、特濃拿鐵買一送一外，週末限定優惠，六日指定時間購買拿鐵、美式只要29元，單杯就特價。
🟡7-ELEVEN
📍 門市｜2月27日至3月1日
◾精品冰香椰厚拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾香草焦糖風味瑪奇朵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾黃金榛果太妃風味拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾文旦肉肉青茶2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾文旦肉肉美式2杯99元，5.8折（原價85元、特價50元）
◾黑糖粉粿剉冰2杯88元，5.9折（原價75元、特價44元）
◾雪淋霜、
酷聖霜第二件5元
◾思樂冰大杯／特大杯同規格第二杯10元
📍 APP｜2月23日至2月28日
◾大杯特選美式買8送8，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯特選拿鐵買8送8，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯厚乳拿鐵買8送8，5折（原價85元、特價43元）
◾大杯濃萃美式／大杯濃萃拿鐵5杯200元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾風味系列指定冰飲4杯200元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾咖啡珍珠歐蕾／珍珠焙火烏龍4杯200元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶5杯200元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾精品冰香椰厚拿鐵3杯200元，6.1折（原價110元、特價67元）
📍APP｜3月1日起至3月3日
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
📍 門市｜限3月2日
◾鹿兒島濃焙茶拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
🟡全家便利商店
📍門市｜2月23日至3月1日
◾特大杯拿鐵加19元多一杯，6.4折（原價70元、特價45元）
◾特大杯美式加29元多一杯，7.5折（原價60元、特價45元）
◾大杯冰磚拿鐵加19元多一杯，6.3折（原價80元、特價50元）
◾柳橙香柚綠茶加24元多一杯，6.8折（原價65元、特價45元）
📍門市｜2月27日至3月1日
◾百吉布丁大雪糕買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾FMC天然水2.2L買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾可口可樂纖維+買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾芬達橘子汽水買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾農心辣白菜泡菜拉麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾利口樂沁涼薄荷草本喉糖買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾麥為她消化餅香草／朱古力買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾米香脆奶昔買1送1，5折（原價69元、特價35元）
◾霜淇淋5元多吃一支，5折（原價49元、特價28元）
📍APP｜2月27日至3月1日
◾霜淇淋買2送2，5折（原價49元、特價25元）
◾大杯阿里山極選綜合美式2杯88元，5.5折（原價80元、特價44元）
◾大杯阿里山極選綜合拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾中杯單品美式2杯99元，5.5折（原價80元、特價44元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾膠囊茶機40元3杯66元，5.5折（原價40元、特價22元）
◾膠囊茶機55元3杯88元，5.5折（原價55元、特價29元）
📍APP｜3月1日 10:00開賣（使用全盈+PAY）
◾大杯特濃經典美式買5送3，6.3折（原價75元、特價38元）
◾大杯特濃經典拿鐵買5送3，6.3折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃經典美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃經典拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）
🟡萊爾富
📍門市｜2月11日至3月3日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾四季春青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯富桂紅棗茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯黑糖薑茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾鴛鴦珍珠奶茶35元，4.4折（原價79元）
◾泰式珍珠奶茶35元，4.4折（原價79元）
◾檸檬焙烏龍冰茶35元，4.4折（原價79元）
◾鳳梨百香雙Q冰茶35元，4.4折（原價79元）
◾大杯熱恐龍巧克力歐蕾單杯35元，5.4折（原價65元）
◾大杯冰恐龍巧克力歐蕾單杯29元，4.5折（原價65元）
◾大杯熱巧克力珍珠歐蕾40元，5.1折（原價79元）
📍門市｜28日、3月1日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
🟡美廉社
📍門市｜2月4日至3月3日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
📍APP｜2月4日至3月3日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
資料來源：7-11、全家、萊爾富
