台彩停賣3年！雙贏彩規則一次看 他連續兩天中10萬

▲曾有數學老師精算指出，雙贏彩頭獎中獎率約為135萬分之一，整體中獎率約26分之一，僅次於大樂透約32分之一。（圖／記者陳明安攝）

雙贏彩「開出2407注貳獎」！一夜賠2.4億 台彩急改規則

▲雙贏彩曾經單期開出2407注貳獎，台彩在規劃第5屆公益彩券時，決定將「雙贏彩」與「38樂合彩」一併下架，並於2023年底正式停售。（圖／記者林調遜攝）

威力彩第115000017期昨（26）日開獎，頭獎2億元；同時，大樂透春節加碼活動也持續進行至3月3日，連續20天加開100萬元大紅包與10萬元小紅包。回顧台灣彩券發展史，現已消失的「雙贏彩」曾在2018年掀起巨大討論，第107037期因幾乎全開偶數號碼，單期爆出2407注貳獎，每注送出10萬元，導致台彩一夜賠了2.4億元，寫下罕見紀錄，最終於2023年底停售。「雙贏彩」自2018年4月3日推出，每注售價50元，玩法為自1至24號中任選12個號碼投注。最大特色在於「全中」或「全不中」皆可獲得1500萬元頭獎；若對中11個或1個號碼可得貳獎10萬元；對中10個或2個號碼為500元；對中9個或3個號碼則為100元。此種對稱式設計顛覆傳統彩券邏輯，也因此吸引不少彩迷嘗試。從機率角度來看，曾有數學老師精算指出，雙贏彩頭獎中獎率約為135萬分之一，整體中獎率約26分之一，僅次於大樂透約32分之一；期望值約26元，在台彩眾多產品中並非最高，但特殊玩法仍具話題性。更有網友分享自創投注策略，統計近幾週開出號碼的出現頻率，排列所有可組成12號的組合後購買其中一半，認為「中12個與中0個機率對稱」，結果竟連續兩天抱回貳獎10萬元，當時引發大量熱議。真正讓雙贏彩聲名大噪的，是2018年6月4日第107037期開獎，，除了9號之外幾乎全為偶數。由於大量民眾僅投注單號，意外對中1個號碼，最終單期開出2407注貳獎，每注10萬元，台彩當晚支出約2.4億元，成為史上罕見的大額賠付紀錄。事件發生後，隔日（6月5日）雙贏彩銷售額不減反增，從平日約1500萬元飆升至1900萬元以上，6月6日更突破2000萬元。然而為控制風險，台彩於6月6日宣布，自6月11日起調整規則，新增貳獎總獎金上限2000萬元；若中獎人數超過200人，原本每注10萬元將改為總額平均分配。雙贏彩規則變動，一度引發彩迷強烈反彈，儘管短期銷售曾衝高，後續熱度逐漸退燒。最終，台彩在規劃第5屆公益彩券時，決定將「雙贏彩」與「38樂合彩」一併下架，並於2023年底正式停售，這款話題性十足的彩券就此走入歷史。