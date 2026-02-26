我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李雅英在近日的啦啦隊口碑聲量排行榜中奪冠。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲李多慧在台灣享有高人氣，這次成功奪下亞軍寶座。（圖／李多慧IG@le_dahye）

▲李珠珢曾在排行榜中奪冠，這次位居第三名。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲安芝儇來台後人氣不斷上升，這次成功擠進前五名。（圖／讀者提供）

▲林襄雖然因韓籍啦啦隊成員來台發展，人氣略受影響，但還是高居第五名。（圖／林襄IG@95_mizuki）

▲南珉貞展現深耕台灣的決心，去年宣布中斷韓國活動，將重心放在台灣。（圖／南珉貞IG@minjeong_w_）

▲邊荷律因甜美外型與親民個性，讓她來台後人氣不斷上升。（圖／邊荷律IG@yuling34）

▲籃籃不只是樂天女孩總隊長，還是啦啦隊史上首位連任多屆隊長的成員。（圖／籃籃IG@lan0716）

▲琳妲是首位跨足網路創作者圈，並取得巨大成功的啦啦隊成員。（圖／琳妲IG@linda831212）

▲金娜妍（如圖）去年正式加入味全龍啦啦隊成為「小龍女」，與李多慧當隊友。（圖／金娜妍IG@naaa_.y）

台灣啦啦隊近幾年相當有話題，在韓籍成員陸續來台發展後，市場競爭也更為激烈。隨著2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）即將於3月初在東京巨蛋開打，啦啦隊應援名單也再度掀起熱議。而近日啦啦隊口碑聲量排行出爐，台灣高人氣女神林襄竟被碾壓，跌到第5名，冠軍則由34歲的韓籍成員李雅英奪得，李多慧、李珠珢、安芝儇緊跟在後。根據《網路溫度計》統計，分析了今年1月27日到2月25日的啦啦隊口碑聲量，前10名幾乎由韓籍成員洗版，34歲李雅英成功奪冠，在台灣享有高人氣的李多慧、李珠珢、安芝儇則緊跟在後，分別拿下二、三、四名。其中，台灣高人氣女神這次則跌到第五名。而六到十名則分別是南珉貞、邊荷律、籃籃（籃靖玟）、琳妲（林羿禎）、金娜妍。李雅英2024年來台加入富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，人氣居高不下，被稱作「全民表妹」，甜美外型圈粉無數，還因活潑搞笑性格，而有「阿勇」的綽號。在台灣發展2年的她，不僅多次受邀音樂節演出，更發行單曲《哇賽Wasai》，不管是活動、代言、通告和聲量，皆遙遙領先其他韓援。李多慧有著深厚的舞蹈底子和親民個性，曾在韓國因人氣太高、搶走球員風采遭到攻擊。 2023年來台加入職棒樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」，人氣迅速爆紅掀起「韓援熱潮」，之後跳槽到味全龍啦啦隊，並擔任隊長。李多慧將台灣視為第二個家，不僅努力學習中文，甚至投入台灣公益，再加上敬業的工作態度，讓她在台發展邁入第4年仍熱度不減，廣告代言、活動邀約不斷。李珠珢憑著「三振舞」爆紅，在台韓兩地都享有高人氣，2024年加入職棒富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，在球場上一舉一動都成為焦點。李珠珢進軍台灣後，韓國球迷還曾發起拒喝珍奶、拒吃鳳梨酥的抵制行動，希望女神可以留在韓國。而李珠珢也曾位居台灣啦啦隊排名冠軍寶座，展現超強魅力，更傳出來台第1年收入就突破千萬元。安芝儇2023年來台加入台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊， 不僅擁有亮麗外型、火辣身材，超強舞蹈實力以及高親和力，也讓她迅速圈粉，更被稱為「最強外援」，人氣不斷上升，這次還成功擠進前5名。而安芝儇曾表示非常喜歡高雄，並於2024年宣布移居高雄，將台灣視為第二個家，經常往返台韓兩地。林襄憑著精緻臉蛋與魔鬼身材爆紅，是台灣人氣非常高的啦啦隊成員，代言、業配邀約不斷。即使出道至今常遭受酸民攻擊，但她仍保持正向態度，努力工作，近幾年她除了啦啦隊工作，也活躍於綜藝主持，雖先前傳出因韓籍啦啦隊強勢來襲，導致聲勢下滑，不過至今仍是許多節目、廠商的寵兒。近日味全龍啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」公布2026年度陣容，宣布林襄躍升副隊長。南珉貞因外型神似韓國女星朴敏英而備受關注，2024年加入職棒富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，被稱作「台妹小南」的她，來台後快速學習中文，積極參與拍攝YouTube影片與醫美保養等活動，展現深耕台灣的決心，去年她還宣布中斷韓國活動，將重心放在台灣，讓台粉都非常開心能常常見到女神。邊荷律在2024年加入中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，有著甜美外型和活潑個性的她，還常常在球場與粉絲熱情互動，讓邊荷律人氣也因此水漲船高。邊荷律來台後廣告代言不斷，她也曾大方告白：「台灣是我的第二個故鄉」。籃籃在2017年參加「星計畫」海選奪冠後，正式加入LamiGirls（樂天女孩Rakuten Girls前身）開啟啦啦隊生涯。她以甜美外型與超強親和力，而迅速累積高人氣，不只擔任樂天女孩的總隊長，也是啦啦隊史上首位連任多屆隊長的成員。除了啦啦隊外，籃籃也跨界綜藝，幽默與知性的主持節奏，讓她節目與活動邀約不斷。琳妲在2014年成功入選LamiGirls，並至今都留在樂天女孩Rakuten Girls繼續應援。她以陽光、直率的形象深植人心，就算已在隊中多年，依然保有對球場的熱情。而琳妲不僅在球場表現優異，更是首位跨足網路創作者圈（YouTuber）並取得巨大成功的啦啦隊員。身為百萬網紅團體「反骨男孩」的成員，她成功將啦啦隊員的影響力從球場邊延伸至社群與綜藝節目，開創了「啦啦隊員兼職網紅」的全新商業模式。金娜妍是韓國職棒KBO韓華鷹人氣啦啦隊員，也曾擔任WBCQ啦啦隊，在台韓兩地皆受到關注。去年她正式加入味全龍啦啦隊成為「小龍女」，與李多慧當隊友，再度獲得高人氣。除了啦啦隊工作，金娜妍也積極從事健身與模特兒活動，並於2022年獲得健美比賽冠軍。