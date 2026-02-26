我是廣告 請繼續往下閱讀

▲休士頓火箭（35勝21負）目前暫居第3，近6戰取得4勝。（圖／美聯社／達志影像）

▲長期盤踞在第8名的勇士（30勝28負），目前迎來衝擊第7名的絕佳機會。（圖／美聯社／達志影像）

▲主將雷納德（Kawhi Leonard）的合約問題浮上檯面影響球隊氛圍，快艇戰績滑落至27勝30負。（圖／美聯社／達志影像）

本賽季NBA美國職籃（National Basketball Association）西區競爭進入白熱化階段。目前除了衛冕軍奧克拉荷馬雷霆與大黑馬聖安東尼奧馬刺穩居前2名外，中段班排名劇烈震盪。從第3名的休士頓火箭到第6名的洛杉磯湖人，勝差僅剩1.5場，形成4隊搶奪第3順位的亂局。同時，金州勇士正趁著鳳凰城太陽陷入低潮伺機奪取第7，而失去哈登（James Harden）後的快艇則表現持續下滑，目前已跌至第10名。目前的西區排名顯示，雷霆以45勝14負傲視群雄，馬刺以41勝16負緊隨其後。然而，自第3名起的競爭呈現極度膠著。休士頓火箭（35勝21負）目前暫居第3，近6戰取得4勝。由於後續賽程將連續對陣國王、魔術、熱火、巫師、勇士及拓荒者等實力較弱的對手，火箭極有機會坐穩第3位置。丹佛金塊近9場僅拿3勝，戰績下滑至第4。球隊正遭遇嚴重傷病困擾，戈登（Aaron Gordon）、沃特森（Peyton Watson）及布勞恩（Christian Braun）的缺陣重創穩定性，且側翼防守已成為致命傷。明尼蘇達灰狼表現起伏巨大，主因在於缺乏合格控衛導致進攻不穩，目前在3至6名間掙扎。洛杉磯湖人（34勝23負）則排名第6，距離第3僅1.5場勝差。湖人「欺軟怕硬」的特質明顯，近期遭魔術逆轉吞下2連敗。唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）的後場組合雖然進攻強大，但防守漏洞明顯，導致場均得分甚至不如失分。長期盤踞在第8名的勇士（30勝28負），目前迎來衝擊第7名的絕佳機會。主要原因在於排名第7的太陽（33勝26負）近期狀況百出。太陽「惡漢」布魯克斯（Dillon Brooks）遭遇重傷，布克（Devin Booker）出勤不穩，加上復出後的格林（Draymond Green）狀態低迷，近3場命中率僅28.3%，導致球隊戰績直落。勇士隨著兩大核心柯瑞（Stephen Curry）與波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）即將傷癒復出，目前僅落後太陽2.5場勝差的勇士，極有可能在近期完成超越，大幅提升進軍季後賽的機會。快艇目前處境堪憂，在交易截止日送走哈登與祖巴茨（Ivica Zubac）換回賈蘭德（Darius Garland）與馬瑟琳（Bennedict Mathurin）後，戰力未如預期提升。加上主將雷納德（Kawhi Leonard）的合約問題浮上檯面影響球隊氛圍，快艇戰績滑落至27勝30負，目前已被拓荒者超越，掉到西區第10名。雖然進入附加賽機會仍大，但要突圍進入季後賽的難度已不可同日而語。