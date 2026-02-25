新北、桃園民眾記得儲水！台灣自來水公司第二區管理處為辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗工程」，並配合兩項相關工程，3月9日（一）桃園與新北共8行政區分區停水，包含林口、泰山、五股、桃園、蘆竹、龜山、八德等，最長需要停水21小時，桃園市影響戶數約18.9萬戶，新北市停水戶數則達6萬5393戶，總計影響逾25萬戶。市府設置桃園27處及新北13處臨時供水站，並提醒民眾提前6小時儲水、停水期間關閉抽水設備，復水後先排氣，避免設備損壞。
桃園、新北8行政區3/9大停水！最久21小時、影響25萬戶
台水公司說明，本次主要工程為「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗工程」，同時配合新北市政府水利局與林口區公所辦理「林口區文化一路橫越箱涵管線改善工程」，以確保排水順暢與用水安全；並合併施作「大湳廠三期龜山系統管線銜接工程」，以及大湳廠增設2台600HP豎軸式電動抽水機。為避免多次停水造成不便，三項工程同步辦理。
◼︎新北市3/9停水範圍一次看
🕦停水時間：3月9日早上8時至3月9日凌晨24時（共16小時）
📍停水影響區域
林口全區
🕦停水時間：3月9日早上8時至3月10日凌晨2時（共18小時）
📍停水影響區域
泰山區：大科里（大科路、大科一路、錢厝坑、自強路）、同榮里（黎明路、犁頭窠）、黎明里（黎明路、泰林路三段、大科一路）
五股區：福德里、德音里部分路段
🕦停水時間：3月9日早上8時至3月10日凌晨5時（共21小時）
📍停水影響區域
泰山區：大科里南林路
◼︎桃園市3/9停水範圍一次看
🕦停水時間：3月9日早上8時至3月10日凌晨2時（共18小時）
📍停水影響區域
桃園區：福林里、中正里、中埔里、泰山里、慈文里、玉山里、自強里、同安里、長安里、中寧里、信光里、中德里、寶慶里、瑞慶里、寶安里、明德里、寶民里、經國里、南門里、寶山里、長德里、同德里。
🕦停水時間：3月9日早上8時至3月10日凌晨5時（共21小時）
📍停水影響區域
蘆竹區：瓦窯里 、坑子里 、山腳里 、山鼻里 、外社里 、內厝里、坑口里和平街。
龜山區：龍壽里、新嶺里、兔坑里、嶺頂里、龜山里、大同里、楓樹里、 長庚里、樂善里、文化里、大湖里、公西里、大崗里、大坑里、南上里、 大華里、文青里（A7合宜宅、體育大學、長庚大學）。
🕦停水時間：3月9日早上8時至3月9日凌晨24時（共16小時）
📍停水影響區域
龜山區：福源里、山頂里、山德里、山福里、新興里、新路里、陸光里、 中興里、舊路里、楓福里、精忠里。
八德區：陸光里、大成里、大同里、大智里、大正里、大福里、大宏里、 大慶里、廣隆里、大勇里、大榮里、大義里。
大園區：三石里、大海里、竹圍里、菓林里。
新北、桃園3/9分區大停水！臨時供水站一次看
桃園市經發局長張誠表示，市府已由副市長王明鉅召開審查會議，要求台水公司完整說明工程程序、施作內容、所需時間與復水標準，確保市府掌握進度。桃園市停水範圍內將設置27處飲用水供水站，詳細站點將於停水前一週公布。
水利局指出，新北市共規畫13處臨時供水站：
📍林口區：南勢市民活動中心、麗林國小、林口國宅郵局、林口路竹林路口、贊天宮、林口區公所、師範大學、湖南市民活動中心、竹林路350號斜對面
📍泰山區：大科里民活動中心、黎明技術學院
📍五股區：登林路81號、德音里外寮路1號
停水期間如需取水，可前往供水站或聯繫台水公司申請水車支援。
臨時供水站一鍵查詢
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒，用戶應於停水前至少6小時完成儲水準備，並於停水期間關閉抽水設備電源，以降低意外與火災風險。恢復供水後，建議全面開啟水龍頭排氣，確保管線順利通水。位於管線末端、高樓層或地勢較高地區的住戶，水壓回穩時間可能較長，屬正常現象。如復水後仍無來水情形，可即刻聯繫自來水公司，由專人協助處理。
資料來源：台灣自來水公司
