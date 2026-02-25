中央氣象署表示，台灣本周天氣變化快速，今（25）日鋒面快速通過，隨後東北季風增強；228連假（2月27日至2月29日）則有更強鋒面、華南雲雨區移入影響，降雨範圍大且時間長，228連假期間全台降雨機率顯著提高，北台灣低溫下探至17度，民眾安排戶外活動需密切留意天氣更迭。
今天天氣：早晚溫差大 白天上看30度
2月25日今天的天氣，氣象署指出，清晨鋒面通過，北部、宜花有局部短暫陣雨，台東、恆春半島也有零星降雨，中南部多雲到晴，白天起東北季風稍增強，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有局部短暫雨，桃園以北有零星降雨，新竹以南多雲到晴。
今天溫度變化不大，各地早晚稍涼，夜晚清晨低溫約17至21度，白天北部、宜花高溫21至24度，中南部、台東26至31度，中南部地區日夜溫差較大，早晚外出建議適時調整衣物。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，鋒面通過及東北季風稍增強，環境風場轉為東北風，中南部位於下風處，污染物易累積；須留意民俗活動可能造成短時間污染物濃度上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，局部地區短時間可能達橘色提醒等級。
明天天氣：鋒面通過 北部、東部降雨機率提高
2月26日明天的天氣，氣象署說明，東北季風減弱，北部及宜蘭白天氣溫回升，各地早晚仍涼；由於另一鋒面接近，環境水氣較多，桃園以北有局部短暫陣雨，東半部、中部以北山區、恆春半島有零星短暫陣雨，中部平地、南部為多雲。
一周天氣：鋒面接力襲台 228連假雨下最多
氣象署提醒，228連假天氣，氣象署示警，從周五開始，鋒面通過伴隨較強的東北季風南下，北台灣低溫將明顯降至17至20度，華南雲雨帶隨著西風槽不斷移入，導致全台各地持續有雨，特別是中部以北、各地山區，雨勢會較為明顯且時間長，預估周五、周六降雨最明顯。
資料來源：中央氣象署、環境部
