初九拜天公吉時

▲初九天公生，拜天公吉時是初八子時，也就是今晚11點到明天凌晨1點的這段間。（示意圖／記者李政龍攝）

簡單拜天公

拜天公要準備什麼水果

推薦水果（吉祥寓意） 絕對要避開的地雷水果（不敬） 蘋果（平平安安） 芭樂（多籽，經腸胃排出被視為不潔） 橘子（大吉大利） 番茄（多籽且有血色聯想） 鳳梨（好運旺旺來） 釋迦（形狀像佛祖的頭，對神明不敬） 香瓜 / 甜瓜（多子多孫） 楊桃 / 檸檬（酸澀水果不適合敬天）

拜天公供品擺放

桌子種類 敬奉對象 擺放供品重點 頂桌 (較高) 玉皇大帝 絕對全素。鮮花一對、蠟燭一對、清茶三杯、五果、六齋（如金針、木耳、冬粉等）、壽麵、發糕、天公金。 下桌 (較低) 隨從部將神明 可放三牲（豬肉、全雞、全魚）、紅龜粿、糖果餅乾、刈金與壽金。（現代若求簡便，下桌也全素即可）

拜天公口訣

「奉請玉皇大天尊，信男／信女（你的姓名），農曆（你的出生年月日時）生，家住（你家地址）。 今天是正月初九天公生，信男／信女特別準備了清茶、水果與金紙來敬奉。 祈求玉皇大帝保佑信男／信女今年一家平安順利、身體健康、事業／學業順心、財源廣進。叩謝神恩！」





天公生補財庫

▲許多民眾會趁著天公生到廟裡拿香參拜。拜拜時別忘了準備「補財庫金」，讓玉皇大帝幫你加持整年財運。（示意圖／取自Shutterstock）

天公生禁忌

月經來可以拜天公嗎

