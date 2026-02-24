（08:25更新，補金世星經紀人回應）

對於韓籍6本柱的傳聞，金世星經紀人向《NOWNEWS今日新聞》記者透露：「目前徵選才剛開始，希望世星能順利通過徵選！」

▲樂天桃猿球團日前選擇用幽默的方式，透過吉祥物猿氣證實「樂天三本柱」河智媛、禹洙漢、廉世彬續約的消息。（圖／翻攝自IG@rakuten_monkeys_mascoten）

三人續約穩軍心 基本盤成功留住

▲長相甜美的金佳垠也在此次傳聞名單中。（圖／翻攝自金佳垠IG@rkouee）

金世星三棲經歷 跨聯盟應援代表

《NOWNEWS今日新聞》記者第一時間詢問樂天桃猿球團以及金世星經紀人，對於韓籍6本柱的傳聞，金世星經紀人向《NOWNEWS今日新聞》記者透露：「目前徵選才剛開始，希望世星能順利通過徵選！」此外樂天女孩目前正在進行徵選中，因此傳聞可信度有待考證，一切由球團公布為主。

▲金世星（如圖）來台發展，加入YouTuber Judy旗下，並且成為台灣職業排球聯盟伊斯特排球啦啦隊成員。（圖／記者張一笙攝）

曾被球迷封為中華職棒啦啦隊「天花板」的Rakuten Girls，近年隨著李多慧、林襄、菲菲、Yuri、嘎琳等超人氣啦啦隊離隊，整體聲勢一度面臨考驗，就在新球季開打前夕，樂天球團率先宣布原「韓籍3本柱」河智媛、禹洙漢與廉世彬完成續約，穩住基本戰力，不過佈局並未止步於此，最新陣容直接升級為「韓籍6本柱」，一次補強三名韓籍成員高佳彬、金佳垠與金世星，展現強勢回歸企圖。在外界關注度最高的樂天女孩韓籍成員續約名單中，河智媛、禹洙漢與廉世彬確定留隊，被視為穩住票房與話題度的關鍵一步，3人去年來台發展期間已累積穩定粉絲基礎，無論舞台掌握度或與球迷互動都具有辨識度，尤其在多隊積極強化韓援背景下，樂天率先敲定續約，也象徵球團在韓籍市場的長線經營策略未曾動搖。此外，根據《CTWANT》報導，樂天女孩將新增高佳彬、金佳垠與金世星3名韓籍成員，正式形成6名韓籍啦啦隊的規模。曾於桃園雲豹飛將排球隊啦啦隊「桃氣女孩Peach Girls」活動的金佳垠，憑藉甜美外型與舞台魅力迅速累積聲量，此番轉戰樂天，被視為人氣再升級。此外，高佳彬則與廉世彬私交深厚，2人自韓職起亞虎隊時期結識，情誼延續至台灣，也成為新賽季場邊亮點之一。25歲的金世星目前隸屬韓國YouTuber Judy旗下，自2020年起活躍於韓國啦啦隊圈，曾為韓華鷹、水原KT音速彈及安山OK金融集團超人等隊伍應援，橫跨棒球、籃球與排球領域，來台後她陸續加入桃園領航猿Pilots Crew與臺北伊斯特Tokki Cutie，堪稱三棲應援代表，此次通過樂天女孩徵選後，粉絲在社群平台留言力挺，顯示其號召力不容小覷。對照其他球隊韓籍配置，Fubon Angels擁有李珠珢、李雅英、南珉貞；Passion Sisters則有邊荷律與李丹妃；味全龍小龍女由李多慧坐鎮，搭配金娜妍與權喜原，戰力十分堅強。此次樂天一次集結六名韓籍戰力，在規模與話題性上有望衝上聯盟前段，回顧今年初多名成員離隊帶來的震盪，如今以「六本柱」陣容重整旗鼓，能否憑藉韓籍6強配置重新奪回啦啦隊「天花板」地位，勢必成為新球季最大觀察焦點。