馬來西亞7.1地震 專家說明原因

▲馬來西亞7.1強震，釋放約22.4顆原子彈的能量，深度達619公里。（圖／郭鎧紋提供）

地震平靜期結束 台灣也要注意了

馬來西亞婆羅洲（Borneo）沙巴州外海今（23）日凌晨發生規模7.1強震，地震專家、前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，這起地震終結了全球長達76天未發生規模7以上地震的平靜期，對台灣來說，花蓮地區也已經連續61天未出現顯著有感地震，需要持續留意；中央氣象署地震中心主任吳健富則認為，透過統計確實能看出一些自然現象的警示，且台灣就是位於板塊交界的地震活躍帶，提前做好防災準備才是上策。針對馬來西亞7.1強震，郭鎧紋說明，本起地震釋放約22.4顆原子彈的能量，深度達619公里，屬於隱沒帶型深層地震，也是1900年以來，美國地質調查所觀測到的第一個規模7以上地震，最主要發生的原因是澳洲板塊隱沒到「他板塊」下方導致。郭鎧紋提到，2026年全球規模6以上地震活動相當正常，不過規模7以上在今天之前，已經有76天沒有發生，前一次是2025年12月8日，在日本青森外海發生的規模7.6強震，這次馬來西亞沙巴發生規模7.1地震，也表示全球規模7以上地震平靜期結束。郭鎧紋強調，考量到規模8地震發生前，通常會先出現規模7地震，目前全球已207天沒有出現規模8地震，雖然還不到平均間隔的460天，但仍要特別注意板塊活動。若將視角拉回台灣，台灣去年12月27日，東部海域曾發生規模7.0地震，雖後台灣地震也進入平靜期，尤其是花蓮地區，去年12月後，已經長達60天沒發生顯著有感地震，是否意味著在醞釀較大地震，也是值得關注的重點之一。吳健富則強調，台灣2026年目前為止的13個顯著有感地震，確實都不在花蓮地區，或多或少讓人感覺「很多平常沒地震的地方好像都在地震」，不過換個角度來看，花蓮在歷經0403、0206等地震後，已經釋放非常多能量，或許該地區的能量正在重新匯集，如果能分批次慢慢釋放，不要出現大規模地震，防災角度不一定是件壞事。