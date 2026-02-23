我是廣告 請繼續往下閱讀

▲持刀男子逃逸路線相當狡猾，甚至躲進大樓巷弄內疑似避免監視器拍攝。（圖／翻攝畫面）

台北車站內昨（22日）下午1時許驚傳一起持刀事件，一名身穿黑衣的男子行經中正區公園路與許昌街口時，被發現其手中握有一把長約10公分的水果刀徒步於街上，民眾見狀後嚇壞報警。轄區警方獲報後趕抵現場，但該名男子已經離開現場。所幸男子行走過程中並未揮舞刀具，也沒有攻擊或與民眾發生衝突的情形，現場無人員受傷。而警方也公布男子的容貌，後續將擴大追查。據了解，警方擴大調閱周邊監視器追查男子的逃逸動線與最後身影，發現該名嫌犯的逃逸路線相當狡猾，其沿著公園路與許昌街騎樓行走，在許昌街17號前將水果刀收進背包後，便刻意轉進大樓後方巷弄，疑似藉此躲避監視器拍攝。其隨後徒步前往台北車站，且至少三度進出車站大廳，疑似在勘察周邊地形，最後的身影則是走向附近百貨公司，並持續往市民大道方向離去。為確保車站周邊安全，轄區中正一分局已同步通報鐵路警察局、捷運警察隊及鄰近分局，針對台北車站及商圈加強巡視與警戒。警方表示，經比對相關影像，目前已經查明並鎖定該名涉案男子的身分，正擴大追查其下落，待將人查緝到案後，全案將依違反《刑法》恐嚇公眾安全罪及《社會秩序維護法》等相關規定偵辦。