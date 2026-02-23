我是廣告 請繼續往下閱讀

即便當家球星柯瑞（Steph Curry）只能著便裝在場邊觀戰，甚至在約基奇（Nikola Jokic）發球失誤時開玩笑地做出投籃動作，金州勇士隊在今（23）日的「全美直播」戰役中，仍展現了令人驚嘆的韌性。面對衛冕軍丹佛金塊，極度殘陣的勇士隊憑藉末節一波20：2的神奇攻勢，終場以128：117逆轉擊潰金塊，在季後賽卡位戰中奪下關鍵勝利。金塊當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）狂砍35分20籃板12助攻史詩數據，仍無法率隊贏球。勇士隊今日賽前噩耗頻傳。除了原本就因跑者膝缺陣的柯瑞，以及1月底遭逢ACL斷裂賽季報銷的巴特勒（Jimmy Butler）外，新援中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）也在當天早上因病請假。更糟的是，原定先發的中鋒格林（Draymond Green）在賽前因下背部傷勢臨時退賽，改由老將霍佛德（Al Horford）緊急頂替。雖然陣容嚴重殘缺，但勇士隊卻因霍佛德的先發意外打出「Five-out」空間戰術。霍佛德在上半場三分球6投5中，幫助勇士在半場結束時就傳出25次助攻並投進15顆三分球，一度有望打破歷史紀錄。勇士辦場面展現旺盛火力，以76：67領先。然而，金塊隊在下半場發動反擊，第三節打出34：19的攻勢反超分數，客隊以101：95進入到末節，約基奇全場狂砍35分20籃板12助攻的「神獸級」大三元數據，勇士整場都無法限制他。然而比賽進入決勝時刻，勇士隊重拾三分火力和防守強度。趁著金塊球星穆雷（Jamal Murray）與約基奇合計發生10次失誤的混亂，勇士打出一波窒息性的20：2攻勢。全場勇士三分球52投21中，徹底粉碎金塊的防線，第四節比分為33：16，在攻守俱佳的發揮下，終場以128：117擊潰金塊。勇士先發球員有三人得分破20分，霍福德拿到22分7助攻，梅爾頓得到20分，穆迪斬獲22分7籃板5助攻。替補的波傑姆斯基得到18分15籃板9助攻。穆雷本場比賽表現受到壓制，全場17投僅中21分；金塊隊雖有布勞恩（Christian Braun）挹注18分，但在關鍵時刻的戰術執行力再度崩盤，最終只能吞下敗仗。