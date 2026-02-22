我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA休士頓火箭客場挑戰紐約尼克賽前，轉播方ESPN給出歷史「37歲得分榜」，其中同年37歲的現役2大巨星：金州勇士柯瑞（Stephen Curry）、火箭「KD」杜蘭特（Kevin Durant）都擠進前3名，洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）則高居第一，他也是史上至今唯一一位，在37歲那年還能場均至少攻下30分的球星。根據這份榜單，詹姆斯於2021-22球季單季出賽58場，場均攻下30.3分，柯瑞本季場均27.2分與杜蘭特26分、則分佔第2、3名，歷史50大球星「郵差」馬龍（Karl Malone），則在 2000-01球季場均仍能攻下23.2分排在第4，天勾賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）1984-85球季的場均22分擠進第5名。此榜單說明隨著科技進步、球星越來越能透過合理飲食、醫療設備幫助傷勢恢復，延長其職業生涯，前3名都由現役三大球星包辦就能說明，而賈霸生涯早期得分產能驚人，1971年生涯第3季，就以單季81場出賽場均攻下34.8分，但生涯仍舊不敵年齡，自34歲後得分能力就有明顯下降。值得注意的是，喬丹（Michael Jordan）37歲時，正好是生涯第2度退休，該季並未於NBA出賽，但隔年2001-02年球季在華盛頓巫師復出，仍以38歲高齡單季出賽60場，場均攻下22.9分，足見其「籃球之神」能力。