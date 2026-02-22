我是廣告 請繼續往下閱讀

📍2026初六習俗：送窮鬼、掃廁所、放鞭炮、祭拜清水祖師

▲傳說初六是廁所神巡查日，需特別清理廁所，並簡單祭拜廁神，以求家宅乾淨、健康平安。但現今習俗已簡化成清潔浴室與廁所即可。（示意圖／記者徐銘穗攝）

📍2026初六禁忌：偷懶、邋遢、吵架會衰整年

▲大年初六忌賴床、懶散，象徵會把懶氣帶進職場。（圖／取自unsplash）

📍2026初六習俗禁忌常見問題FAQ

Q：初六要幹嘛？

Q：初六可以剪頭髮嗎？

Q：初六「送窮」到底怎麼送？

Q：初六可以丟垃圾嗎？

Q：初六開工拜拜吉時是幾點？

▲正月內剪髮被認為會將財運和福氣「剪掉」，認為等到元宵節之後再剪較為妥當；但也有人認為初六剪頭髮，反而有「煥然一新」的好兆頭。（示意圖／取自pixabay）

📍2026初六清水祖師生日：拜拜流程、時間、供品

🟡清水祖師生日拜拜時間

🟡清水祖師生日拜拜地點：

▲清水祖師聖誕在農曆正月初六，因此每到初六這天，地方廟宇都會祭拜、舉辦祭典，回顧祖師恩澤。（圖／記者李政龍攝）

🟡清水祖師生日拜拜流程

🟡清水祖師生日拜拜供品

▲清水祖師聖誕拜拜，供品可準備3或5種當季新鮮水果，外觀完整為佳，象徵圓滿與成果。（圖／淡水清水巖臉書）

大年初六於今（22）日到來，初六是送窮神日，也是清水祖師生日，特別的日子有不少習俗禁忌需要遵守，習俗部分包括送窮神大掃除、掃廁所開運、放鞭炮等；禁忌部分則要注意別偷懶、賴床或吵架，可能帶衰一整年運氣。初六也是清水祖師聖誕，不少民眾會抽空前往地方廟宇，感謝清水祖師恩澤、祈求好運。《NOWNEWS今日新聞》整理2026初六習俗、2026初六禁忌，以及2026初六清水祖師生日怎麼拜？包括清水祖師生日拜拜流程、拜拜時間、拜拜地點、拜拜供品，帶領讀者一文掌握初六可以幹嘛。從初累積到初六的垃圾成為了窮氣，雖然一般民眾在初五就會開始倒垃圾，但初六也可以接續把過年間製造的垃圾清理乾淨，因此初六也被稱作「送窮日」。傳說初六是廁所神巡查日，需特別清理廁所，並簡單祭拜廁神，以求家宅乾淨、健康平安。但現今習俗已簡化成清潔浴室與廁所即可。多數商家會選在初六恢復營業，並貼上「開市大吉」春聯放鞭炮，或敲算盤、秤盤等，代表生意興榮。清水祖師聖誕為每年農曆正月初六，全台各地祖師廟都會特別慶祝，其中又以三峽長福巖清水祖師廟的賽豬公祭典最為著名，居民用此活動祈求平安。會把懶氣帶進職場。建議穿戴整齊，象徵正式回歸職場，開創新年新氣象。與人起口角或責罵他人，容易會把好運吵走，影響人際關係與工作運，象徵帶著負能量帶到新的一年。剛開工就借錢給別人，象徵把自己的財運一同送走，恐讓一年財氣外流。A：初六可以徹底大掃除，送窮招好運，趁這天把廁所刷洗得亮晶晶、保持乾燥通風，傳統上認為能保佑全家一整年腸胃健康、出入平安，初六也是清水祖師聖誕，若想出門走走，可以到附近的廟宇拜拜祈求順利。A：傳統習俗中，農曆初六不建議剪頭髮。雖然初一到初三禁忌最嚴格，但因為「髮」與「發」發音相似，正月內剪髮被認為會將財運和福氣「剪掉」，認為等到元宵節之後再剪較為妥當。但也有人認為初六是送窮的日子。在這天去修剪頭髮，剛好象徵著「剪去過去一年的晦氣與煩惱」，初六剪頭髮，反而有「煥然一新」的好兆頭，究竟該不該剪髮還是看個人與家庭習俗。A：送窮是初六重頭戲。傳統上，送窮要把過年期間累積的垃圾一次丟棄，並進行全家的大掃除。將舊物、髒亂掃出門，象徵將「窮神」送走，迎接新一年的財運與好運。A：可以，建議一定要丟！初六剛好是「送窮日」，必須把這幾天累積的垃圾全部清掉，才有空間留住新的一年好運。A：通常會落在早上9至11時。清水祖師聖誕在農曆正月初六，清水祖師在民間被稱作「烏面祖師」、「祖師公」，因生前造橋鋪路、祈雨施藥救人，逝世後受朝廷封為「昭應大師」，因此每到初六這天，地方廟宇都會祭拜、舉辦祭典，回顧祖師恩澤。農曆正月初六上午7時至中午12時。廟宇：至供奉清水祖師的廟寺祭拜，如：三峽「祖師廟」、淡水「清水巖」、台南「清水寺」等。自宅佛堂：若家中供奉清水祖師，可直接在家祭拜。將供品、金紙整齊放置供桌上。點香。一般先到正門口拜天公爐，接著再拜廟內主祀神明。向神明稟告姓名、出生年月日、住址，感謝清水祖師庇佑，祈求今年身體健康、事業順利、學業進步等願望。等待香燒過三分之一後，燒化金紙，建議根據廟方流程為主。可準備3或5種當季新鮮水果，外觀完整為佳，象徵圓滿與成果；也可準備清茶三杯、鮮花、發糕（發財）、麵製壽桃（長壽）、壽麵、3碗紅圓等。