大年初五開工迎財神，連假倒數2天，開工咖啡寄杯買起來！7-11表示，門市咖啡有買2送2、第2杯10元，APP寄杯則有買8送8；全家咖啡門市第2杯5元；大杯特濃拿鐵寄杯逼近半價，自備杯只要29元，兌換期限至2028年底；星巴克買一送一uniopen卡友周一獨享。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（2月21日至2月28日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂，從小年夜一路喝到大年初五。
🟡7-ELEVEN
📍 門市｜2月20日至2月22日
◾大杯特選美式第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯特選拿鐵第2杯10元，5.6折（原價80元、特價45元）
◾大杯卡布奇諾第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯厚乳拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾咖啡珍珠歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
📍 門市｜限2月23日
◾大杯特選美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯精品馥芮白2杯109元，5.5折（原價100元、特價55元）
📍APP｜2月13日至2月22日
◾特大杯濃萃美式買8送8，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯濃萃拿鐵買8送8，5折（原價75元、特價38元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青買8送8，5折（原價60元、特價30元）
◾珍珠奶茶買8送8，5折（原價60元、特價30元）
📍APP｜2月13日至2月22日
◾大杯美式34杯888元，5.8折（原價45元、特價26元）
◾大杯拿鐵23杯888元，7折（原價55元、特價39元）
◾黑糖珍珠撞奶25杯888元，5.9折（原價60元、特價36元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶36杯888元，5.5折（原價45元、特價25元）
◾中杯精品美式／中杯精品拿鐵15杯888元，6.6折（原價90元、特價59元）
📍 門市｜2月22日至2月26日
◾特大杯濃萃美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾精品馥芮白咖啡買2送2，5折（原價120元、特價60元）
📍 APP｜2月23日至2月28日
◾大杯特選美式買8送8，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯特選拿鐵買8送8，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯厚乳拿鐵買8送8，5折（原價85元、特價43元）
◾大杯濃萃美式／大杯濃萃拿鐵5杯200元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾風味系列指定冰飲4杯200元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾咖啡珍珠歐蕾／珍珠焙火烏龍4杯200元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶5杯200元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾精品冰香椰厚拿鐵3杯200元，6.1折（原價110元、特價67元）
🟡全家便利商店
📍門市｜2月15日至2月21日
◾大杯特濃美式第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾阿里山極選綜合美式第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾阿里山極選綜合拿鐵第2杯5元，5.3折（原價90元、特價48元）
◾特大杯柳橙香柚綠茶第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾大杯厚濃靜岡抹茶拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾大杯仙女醇奶茶第2杯5元，5.6折（原價55元、特價30元）
◾特大杯蘭韻梨山烏龍第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾霜淇淋第2支5元，5.5折（原價49元、特價27元）
📍APP｜2月14日至2月22日
◾大杯特濃美式25杯888元，6.5折（原價55元、特價36元）
◾大杯特濃拿鐵21杯888元，6.6折（原價65元、特價42元）
◾中杯單品美式17杯888元，6.6折（原價80元、特價52元）
◾中杯單品拿鐵15杯888元，6.6折（原價90元、特價59元）
◾私品茶40元系列37杯888元，6折（原價40元、特價24元）
◾私品茶55元系列27杯888元，6折（原價55元、特價33元）
◾私品茶65元系列23杯888元，6折（原價65元、特價39元）
◾大杯特濃美式310杯8888元，5.3折（原價55元、特價29元）
◾大杯特濃拿鐵263杯8888元，5.2折（原價65元、特價34元）
◾ 大杯單品美式 170杯8888元，5.3折（原價100元、特價52元）
◾ 大杯單品拿鐵 155杯8888元，5.3折（原價110元、特價57元）
◾私品茶40元系列420杯8888元，5.3折（原價40元、特價21元）
◾私品茶55元系列305杯8888元，5.3折（原價55元、特價29元）
◾私品茶65元系列258杯8888元，5.3折（原價65元、特價34元）
8888元組合兌換期限至2028年12月25日，加贈8888點Fa點（300點折抵1元、約30元）
🟡星巴克
星巴克買一送一天天喝，周一（2月23日）持uniopen聯名卡消費大杯以上買一送一。
🟡萊爾富
📍門市｜2月14日至2月22日
◾大杯美式2杯66元，7.3折（原價45元、特價33元）
◾大杯拿鐵2杯88元，8折（原價55元、特價44元）
📍門市｜2月11日至3月3日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾四季春青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯富桂紅棗茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯黑糖薑茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾鴛鴦珍珠奶茶35元，4.4折（原價79元）
◾泰式珍珠奶茶35元，4.4折（原價79元）
◾檸檬焙烏龍冰茶35元，4.4折（原價79元）
◾鳳梨百香雙Q冰茶35元，4.4折（原價79元）
◾大杯熱恐龍巧克力歐蕾單杯35元，5.4折（原價65元）
◾大杯冰恐龍巧克力歐蕾單杯29元，4.5折（原價65元）
◾大杯熱巧克力珍珠歐蕾40元，5.1折（原價79元）
📍門市｜2月21日、22日、28日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
🟡美廉社
📍門市｜2月4日至3月3日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
📍APP｜2月4日至3月3日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡85度C
85度C限定2月23日（周一）祭出開工優惠，大杯紅茶拿鐵、慢熟奶茶、蕎麥奶茶同品項第2杯3.5折，換算下來平均單杯最低34元。
周三（2月25日）是黑糖珍珠日，黑糖珍珠系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（2月27日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
🟡全聯福利中心
📍分批取（點此） ｜即起
◾精品美式買10送8，5.6折（原價45元、特價25元）
◾小農拿鐵買10送6， 6.3折（原價55元、特價34元）
🟡路易莎咖啡
路易莎即日起至2月28日前出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。
資料來源：7-11、全家、萊爾富、星巴克、85度C、路易莎
