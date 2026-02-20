我是廣告 請繼續往下閱讀

▲初四、初五是民間祭拜財神、求取財運的重要吉日，但祭拜財神時有許多眉角禁忌需要注意，《NOWNEWS今日新聞》整理財神怎麼拜？財神什麼時候拜最靈驗等資訊。（圖／記者徐銘穗攝）

📍初四初五迎財神：為何要拜財神

▲大年初四正逢接財神日，後天（21日）大年初五也是五路財神生日，罕見吉日十分適合前往財神廟參拜招財。（圖／烘爐地南山福德宮臉書）

📍初四初五迎財神：拜財神流程

▲每間財神廟參拜方式有些許差別，但大方向類似，建議事先詢問各大廟宇參拜順序，且謹記參拜時必須告知詳細個人資料，才能讓財神爺順利為你祈福。（圖／台中廣天宮 財神開基祖廟臉書）

📍初四初五迎財神：拜財神時間

🟡初四拜財神時間

🟡初五拜財神時間

▲雖然大年初四一整天都可以接神，但民間有「送神早，接神遲」一說，為了避免有催著神明上工用意，多會選在中午12時過後進行。（圖／台中廣天宮 財神開基祖廟臉書）

📍初四初五迎財神：拜財神供品

▲拜財神供品可以選擇象徵吉祥的水果，如橘子、鳳梨等。（圖／取自pixabay）

📍初四初五迎財神：拜財神禁忌

▲祭拜財神時避免穿著破褲、暴露的衣服、戴腳鍊等，象徵不敬且容易破財。（圖／取自pixabay）

📍初四初五迎財神：財神廟推薦

▲南崁五福宮位於桃園蘆竹，主祀武財神玄壇元帥趙公明，是台灣桃園最古老的寺廟，也是全台歷史最悠久的財神廟之一。（圖／桃園觀光導覽網travel.tycg.gov.tw）

▲南投紫南宮以借發財金、招財錢母聞名全台，是熱門求財與觀光景點，每年過年都會吸引大批信眾前來參拜。（圖／紫南宮臉書）

▲信眾至南鯤鯓代天府除了參拜王爺祈求平安，還會特別前往五王殿後方、青山寺前的金錢壁，透過雙手觸摸錢幣招財。（圖／台南旅遊網）

今（20）日正逢大年初四，初四又稱「接神日」，傳統認為初四是眾神重臨人間，也是迎財神的重要日子，而大年初五開市亦是五路財神的誕辰，因此初四、初五成為民間祭拜財神、求取財運的吉日，但拜財神時有許多眉角禁忌需要注意，《NOWNEWS今日新聞》整理財神怎麼拜？財神什麼時候拜最靈驗等資訊，包括拜財神由來、拜財神流程、拜財神時間、拜財神供品、拜財神禁忌與全台財神廟推薦，帶領讀者一文掌握如何正確拜財神。俗語說：「初一早、初二早、初三睏甲飽、初四接神、初五迎財神」，大年初四是眾神重臨人間的日子，又稱「接神日」，也是民間習俗「迎財神」的重要日子，而大年初五傳說是五路財神的誕辰，也是商業界開市好日子，被認為最適合開工的日子，兩大吉日皆適合迎接與祭拜財神。每間財神廟參拜方式有些許差別，但大方向類似，建議事先詢問各大廟宇參拜順序，且謹記參拜時必須告知詳細個人資料，才能讓財神爺順利為你祈福、保佑今年好運。而部分財神廟會提供「錢母」或「發財金」，可主動向廟方詢問。進入廟宇遵守「右進左出」，避免踩踏門檻，入廟後把供品與金紙整齊放置供桌上。一般先到正門口拜天公爐，接著再拜廟內主祀神明。向財神稟告姓名、出生年月日、住址，清楚陳述工作內容、業績目標或具體求財願望，建議越具體越好。等線香燒至一半以上，再進行金紙焚燒。若成功求取，記得還願或補財庫，象徵心意完整。雖然大年初四一整天都可以接神，但民間有「送神早，接神遲」一說，為了避免有催著神明上工用意，多會選在中午12時過後進行，因為中午被認為是陽氣最盛、最吉利，但最晚不宜超過下午17時。初五是接財神的日子，從「凌晨3時」起，是民間接財神爺的時間，而初五也是開工祭拜之日，祭拜吉時為上午7時至11時，這段時間陽氣最旺，最適合準備供品迎接五路財神。供品可選擇三牲、象徵吉祥的水果（鳳梨、橘子、柿子），數量以單數1、3、5為佳，另外也推薦準備發糕、年糕、花生糖、糖果、飲料等財神愛吃的甜食、清茶3杯或酒。拜財神金紙部分也可以特別挑選，建議準備五路財神金、四色金、開運金、財庫金、補運金、貴人金或轉運金等。但特別提醒，武財神供品不宜準備牛肉與豬肉作為牲禮，另外選擇水果時不拜帶籽水果（如芭樂、草莓，認為容易消化不敬）、蘋果（貧的諧音）、有「中空漏財」之意的蓮霧，也避免鹹、酸、苦、澀等食品以及鳳梨酥、核桃酥（酥同「輸」，寓意不好）等食品。不能只拜財神，記得要先參拜廟宇主神。求得的發財金別隨意花掉，記得存入自己有在流通的戶頭，也要記得有借有還。祭拜時切勿貪心，不要抱怨沒錢，應具體表達想補財庫或希望財運提升的方式，並許下合理的還願計劃。避免穿著破褲、暴露的衣服、戴腳鍊等，象徵不敬且容易破財。初五迎財神時，不宜將垃圾往外掃，以免財氣一起被掃走。每年正月初五迎財神時，會發放加持的「招財錢母」（發財金），還會請出「財神爺」下凡讓信眾摸鬍鬚。2026年發錢母時間從初五早上9時至發放結束；2026初五補財庫時間則從早上9時至下午16時，依報到順序安排跟拜。金山財神廟是北海岸最多人朝聖的財神廟，信眾可向財神爺借取「發財金」，並依據聖筊的次數領取不同額度當作開運錢母。只要18歲以上，憑證件登記可申借，借出的款項並不會催討，但若要借新的發財金前，必須還完舊款才可重借。新北烘爐地南山福德宮財神殿則奉祀五路財神、文昌帝君及月老星君等，求取錢母時，必須先循著順序參拜，最後會到天官五路財神橋，以「大錢換母錢」方式換取。台灣桃園最古老的寺廟，也是全台歷史最悠久的財神廟之一，現列為國家三級古蹟。廟方鎮殿之寶「天爐」設計莊嚴，許多民眾參拜時都會摸摸天爐，雙手以順時針繞摸3圈祈求開運，為自己與家人帶來財運與福氣。供奉歷史最悠久的財神爺開基老祖金身，不少信眾都會來此求借發財金、摸元寶，春節期間還有「過錢門」與「砸酒碗」等獨特祈福儀式著稱。信眾亦可借168求財錢母，必須先填寫借金單，並攜帶身份證，才可向財神爺借取求財錢母，借取後再將發財錦囊繞香爐，增強錢母能量。台灣知名的五路財神信仰開基祖廟，不少信眾為至此求取財寶箱，信眾需於正殿武財神爺案前虔誠祝禱，擲筊應允後，即可繳交3600元功德金將財寶箱帶回擺放。以借發財金、招財錢母、開運金雞聞名全台，是熱門求財與觀光景點，每年過年都會吸引大批信眾前來參拜。信眾至南鯤鯓代天府除了參拜王爺祈求平安，還會特別前往五王殿後方、青山寺前的金錢壁，透過雙手觸摸錢幣招財，參拜方式為由左側走到右側，記得要以雙手抓住財氣放入口袋。高雄關帝廟發財金以「金箔貼金牛」為特色，民眾前往財神殿按照參拜順序參拜完後，於一樓財神殿購買發財金，皆會獲得一小包金箔，可將金箔貼在財神殿內一隻背著元寶的大金牛身上。只要年滿20歲以上皆可求取發財金，借金的信眾需先至福安宮內殿向土地公祖稟報姓名、地址及借金的緣由，再向福德正神擲筊，若有允筊即可至文化館填寫個人資料，並出示個人身份證或足以代表身份的證件，即可領取600元發財金