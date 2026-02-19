我是廣告 請繼續往下閱讀

2026大年初四2/20初四北部垃圾車清運狀況

📍新竹市：2/20初四暫停收運

📍新竹縣：2/20初四多數區域暫停收運；尖石鄉、五峰鄉恢復收運；竹東鎮（上坪里、瑞峰里、陸豐里）05：30起加班清運

▲北部地區大部分都初四就恢復清運，僅新竹縣市幾乎都是暫停收運。（圖／桃園市環保局提供）

2026大年初四2/20初四中部垃圾車清運狀況

📍彰化縣：2/20初四恢復收運鄉鎮包括埔鹽鄉、鹿港鎮、和美鎮

📍南投縣：2/20初四仁愛鄉加班恢復收運

▲台中大年初四垃圾車恢復收運，彰化及南投則只有部分加班清運。（圖／NOWNEWS資料照）

2026大年初四2/20初四南部垃圾車清運狀況

📍雲林縣：2/20初四口湖鄉8時起、麥寮鄉12時起加班恢復收運

📍嘉義市：2/20初四暫停收運

▲南部地區幾乎全面恢復清運垃圾，除了嘉義市暫停收運、雲林縣及屏東縣部分鄉鎮開放清運。（圖／翻攝高雄市環保局臉書）

2026大年初四2/20初四東部、外島垃圾車清運狀況

📍宜蘭縣：2/20初四僅礁溪鄉加班收運

▲東部地區、外島地區也多數恢復清運，不過也有部分鄉鎮依舊停休。（圖／員林清潔隊提供）

