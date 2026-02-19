我是廣告 請繼續往下閱讀

特別演練了圍繞波爾辛吉斯的低位進攻與空間拉開（Spacing）戰術

▲科爾在周三的練習中，特別演練了圍繞波爾辛吉斯的低位進攻與空間拉開（Spacing）戰術。（圖／取自金州勇士X）

他們場均在低位區塊的「觸球次數」（Post Touches）高達463.5次。然而，雖然觸球多，勇士在低位單打的進攻頻率僅排在聯盟第16名

塞爾提克場均為波爾辛吉斯設計3.5次低位單打

▲勇士隊本季場均在低位區塊的「觸球次數」（Post Touches）高達463.5次。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊在全明星賽假期後的首場練球中，正式揭曉了新援「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的戰術定位。總教練科爾（Steve Kerr）在受訪時明確表示，，並利用他身高2.21公尺的優勢來應對對手的換防策略。科爾在周三的練習中，。科爾表示：「波爾辛吉斯非常適合我們的體系，我們不需要做太大的改動。最大的不同在於他能提供低位進攻。，特別是在面對換防時，不論是在罰球線、腰位（Elbows）甚至低位，你把球傳給他，他都能在那些位置得分。」科爾也分析了波爾辛吉斯與前任核心巴特勒（Jimmy Butler）的差異：「。我們必須識別出錯位機會，全隊都要理解圍繞他在低位時的空間站位。」根據統計，勇士隊本季有一項特殊的數據高居全聯盟之冠：，低位投籃嘗試次數更跌至第24名。這反映出而非直接進攻。波爾辛吉斯的加入有望改變這一現狀。勇士隊希望能複製波士頓塞爾提克在2024年奪冠的方程式——當時，收到了極大成效。針對波爾辛吉斯的傷勢，科爾也帶來了好消息。波爾辛吉斯自 2026 年初以來因跟腱炎與疾病困擾僅出賽3場，但。科爾表示：「他在過去幾天都待在這裡，今天也參與了合練，看起來狀態不錯，感覺也很好。」目前波爾辛吉斯與當家球星柯瑞（Stephen Curry，膝傷）皆被列為周五對陣塞爾提克賽前的「賽前決定」（Game-time Decision）。目前戰績 29 勝 26 負、排在西區第八的勇士隊，迫切需要這對內外線組合在下半季首場大戰中復出，重拾贏球動能。