過年不只50嵐排爆！麻古茶坊店員搖到崩潰：粉絲連點40杯超狂

▲一名在麻古茶坊店員透露，門市在過年期間湧入眾多人潮，甚至有民眾在現場直接點了40杯。（圖／翻攝Threads）

麻古茶坊「過年4L巨壺」爆紅！PTT認證珍珠超頂

有不少老饕推薦麻古茶坊，認為「麻古最Q，還沒喝過比它好的」、「推麻古，我是珍珠愛好者」、「麻麻古的黑糖珍珠也蠻讚的，甜香夠！」

▲麻古茶坊推出馬年限定版分享壺「麻酷分享壺」，主打4公升大容量，過年親朋好友團聚靠一壺就能搞定，也因太過特別又方便，在過年期間的手搖飲戰場殺出一條血路。（圖／麻古茶坊提供）

不只麻古茶坊！迷客夏、天仁茗茶珍珠頂級：推薦飲品一次看

迷客夏推薦：珍珠大正紅茶拿鐵、珍珠鮮奶、手炒黑糖鮮奶+珍珠

▲寒流來也想喝「買一送一」手搖飲料優惠！可不可熟成紅茶、CoCo都可、功夫茶、五桐號、一沐日、迷客夏、烏弄7大優惠一次整理，過年加碼抽刮刮樂。（圖／迷客夏milksha.com）

天仁茗茶推薦：913茶王+珍珠、珍珠奶茶、珍珠鮮奶茶/綠、鮮榨水果綠茶、洛神冰茶。