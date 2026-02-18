過年聚餐除了吃年菜、糖果零食以外，手搖飲料也是台灣人每逢過年不可或缺的一部分，今年春節連假各大手搖飲料門市湧入滿滿排隊人潮，老牌50嵐、清心和CoCo都可皆展現高人氣，但有民眾過去推薦「麻古茶坊」飲品高水準，厲害到過年期間吸引民眾連點40杯，另外還有「迷客夏、天仁茗茶」，也因茶香且珍珠頂級Q彈，被認證是台灣必喝手搖飲。
過年不只50嵐排爆！麻古茶坊店員搖到崩潰：粉絲連點40杯超狂
今年各大手搖飲料品牌不打烊休息，手搖戰局競爭激烈，推出春節優惠吸引民眾，就有一名在麻古茶坊上班的網友，於社群平台Threads表示，昨日上班現場有民眾直接霸氣點了40杯，內場桌上瞬間擺滿許多飲料杯，崩潰直呼「致敬過年期間上班，飲料店的超人，包括我」。
貼文曝光後，吸引不少民眾感謝店員的辛苦，也引來麻古茶坊愛好者留言，「加油，我也超愛喝麻古金萱茶」、「麻古很棒，我除夕聚餐訂了兩壺分享壺，好拉風好酷，保冰度很讚」、「店員辛苦了！題外話我覺得芝芝金萱雙Q還不錯喝」、「前幾天買麻古新品，酪梨草莓甘露好喝」。
麻古茶坊「過年4L巨壺」爆紅！PTT認證珍珠超頂
連鎖手搖飲品牌「麻古茶坊」主打每杯現榨、現切又現沖，以招牌飲料楊枝甘露，以及擁有新鮮果粒的芝芝系列聞名，今年正逢麻古茶坊18周年，官方除了推出新品與優惠以外，還推出馬年限定版「分享壺」，主打4公升大容量，過年親朋好友團聚靠一壺就能搞定，也因太過特別又方便，在過年期間的手搖飲戰場殺出一條血路。
值得一提的是，麻古茶坊不只是水果新鮮、茶香好喝，珍珠口感更是驚為天人！過去PTT網友以「哪家珍珠最好吃」為標題發文時，底下有不少老饕推薦麻古茶坊，認為「麻古最Q，還沒喝過比它好的」、「推麻古，我是珍珠愛好者」、「麻麻古的黑糖珍珠也蠻讚的，甜香夠！」
不只麻古茶坊！迷客夏、天仁茗茶珍珠頂級：推薦飲品一次看
除了麻古茶坊以外，在眾多手搖料店中，也有人點名「迷客夏」與「天仁茗茶」兩家珍珠同樣頂級。首先是連鎖手搖飲「迷客夏」，其堅持使用自家綠光牧場的成分無調整鮮奶，不販售奶精飲品，主打高品質、職人手作鮮奶茶。除了奶香茶順以外，招牌主打配料「白玉珍珠」同樣讓人驚艷，其無添加焦糖色素與防腐劑，採用天然蜂蜜蜜漬，門市每日熬煮並經多次冷水降溫創造出Q彈口感。
📍迷客夏推薦：珍珠大正紅茶拿鐵、珍珠鮮奶、手炒黑糖鮮奶+珍珠
連鎖手搖飲料「天仁茗茶」以「老行業，新經營」精神，將在茶葉品牌化、國際化方面表現卓越，旗下亦推出「喫茶趣ToGo」手搖茶飲品牌，飲品不只茶香色俱全，珍珠口感更被評價十分Q彈、帶有淡淡蜂蜜香，但因珍珠本身帶有蜂蜜香氣，建議點餐時可以選擇「無糖」或「微糖」平衡甜度。
📍天仁茗茶推薦：913茶王+珍珠、珍珠奶茶、珍珠鮮奶茶/綠、鮮榨水果綠茶、洛神冰茶。
資料來源：麻古茶坊、迷客夏、天仁茗茶
我是廣告 請繼續往下閱讀
今年各大手搖飲料品牌不打烊休息，手搖戰局競爭激烈，推出春節優惠吸引民眾，就有一名在麻古茶坊上班的網友，於社群平台Threads表示，昨日上班現場有民眾直接霸氣點了40杯，內場桌上瞬間擺滿許多飲料杯，崩潰直呼「致敬過年期間上班，飲料店的超人，包括我」。
麻古茶坊「過年4L巨壺」爆紅！PTT認證珍珠超頂
連鎖手搖飲品牌「麻古茶坊」主打每杯現榨、現切又現沖，以招牌飲料楊枝甘露，以及擁有新鮮果粒的芝芝系列聞名，今年正逢麻古茶坊18周年，官方除了推出新品與優惠以外，還推出馬年限定版「分享壺」，主打4公升大容量，過年親朋好友團聚靠一壺就能搞定，也因太過特別又方便，在過年期間的手搖飲戰場殺出一條血路。
值得一提的是，麻古茶坊不只是水果新鮮、茶香好喝，珍珠口感更是驚為天人！過去PTT網友以「哪家珍珠最好吃」為標題發文時，底下有不少老饕推薦麻古茶坊，認為「麻古最Q，還沒喝過比它好的」、「推麻古，我是珍珠愛好者」、「麻麻古的黑糖珍珠也蠻讚的，甜香夠！」
除了麻古茶坊以外，在眾多手搖料店中，也有人點名「迷客夏」與「天仁茗茶」兩家珍珠同樣頂級。首先是連鎖手搖飲「迷客夏」，其堅持使用自家綠光牧場的成分無調整鮮奶，不販售奶精飲品，主打高品質、職人手作鮮奶茶。除了奶香茶順以外，招牌主打配料「白玉珍珠」同樣讓人驚艷，其無添加焦糖色素與防腐劑，採用天然蜂蜜蜜漬，門市每日熬煮並經多次冷水降溫創造出Q彈口感。
📍迷客夏推薦：珍珠大正紅茶拿鐵、珍珠鮮奶、手炒黑糖鮮奶+珍珠
📍天仁茗茶推薦：913茶王+珍珠、珍珠奶茶、珍珠鮮奶茶/綠、鮮榨水果綠茶、洛神冰茶。
更多「2026過年」相關新聞。