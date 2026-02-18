我是廣告 請繼續往下閱讀

▲立威廉罹患甲狀腺癌後積極治療，光醫藥費就花了400萬。（圖／立威廉IG@leonjaywilliams）

▲立威廉（右）說自己其實沒什麼遺憾了，唯一的牽掛是女兒Harper（左）。（圖／立威廉微博）

曾以《天國的嫁衣》、《綠光森林》走紅的偶像劇男神立威廉，去年診斷出罹患甲狀腺癌第2期，現年49歲的他，在短短半年內砸下400萬台幣醫藥費抗癌，並接連經歷2次手術治療。近日他突然在社群平台分享受訪片段，談及走過生死關頭的心境，竟豁達脫口：「我OK，我可以走了。」唯一放不下的僅剩11歲的女兒Harper，引發網友熱議與不捨。立威廉去年發現罹患甲狀腺癌2期，當時身體並無明顯不適，讓生活規律、飲食清淡的他一度難以接受。為了保命，他在1個月內2度動刀取出2顆惡性腫瘤，半年累積醫療開銷高達400萬元。目前立威廉的病況已趨於穩定，但仍需持續服藥並定期回診追蹤。經歷這場大病後，他重新檢視了早在女兒出生時就準備好的遺囑，並在術前親筆寫下4頁叮嚀交代妻母，展現出對生命無常的理性與準備。在訪談中立威廉則提到自己的真實人生其實與螢光幕前貴氣的白馬王子形象差距甚遠，並非含著金湯匙出生。他坦言自己5歲時父母就離異，由母親辛苦撫養他與哥哥。為了減輕家計，他從15、16歲起就四處打工，曾當過餐廳服務生、在街頭發傳單。立威廉感性回憶，最難忘的是在玩具店打工，「我在玩具店幫忙包裝那些我自己買不起的玩具」，當時雖渴望擁有卻因家境無法負擔，這段記憶讓他養成極為節儉的性格。即便現今生活優渥，他仍嚴格教育女兒珍惜食物、不重複購買零食，將惜福的價值觀傳承下去。走過病痛折磨，立威廉對人生有了全新體悟。他在受訪中平靜表示，自己想去的地方都去了、想演的戲也演了，人生已無遺憾，甚至能從容地面對生命終點，直言：「我沒有遺憾，我OK，我可以走了。」但這份豁達背後仍藏著柔情與軟肋。他坦言，若真要說遺憾，唯一的遺憾就是「沒能看女兒長大」。這份對女兒的牽掛成為他對抗病魔的最大動力，目前他選擇將重心回歸家庭，珍惜每一刻陪伴家人的時光，以更樂觀的態度迎向抗癌後的第二人生。