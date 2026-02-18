我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣彩券公司今年春節加碼總獎金12億元創新高，大樂透及今彩539從2月12日起連開20天，大樂透並增開大、小紅包，今彩539頭獎提高至1000萬元。（圖／台灣彩券公司提供）

▲台灣彩券公司今（2026）年過年前已推出15款新春刮刮樂。（圖／記者顏真真攝）

今（2026）年電腦彩券春節加碼總獎金12億元創新高，其中大樂透連開20天，並加開480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」，今彩539也首次在春節加碼頭獎增至1000萬元，許多人也搶著試手氣，希望能在馬年開春就一夕致富。至於怎麼買容易中？接待過491位億元頭獎得主的台彩董事長黃志宜則透露自己過年買法，大樂透及今彩539每期各買100元，另外春節來拜年的會送600元刮刮樂，再加上大樂透及今彩539各2注，全部800元吉利數字。今年春節大樂透自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，再加碼480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」。春節加碼期間內，大樂透每期將加開9個「春節大紅包」獎號及1個「春節小紅包」獎號，民眾購買的每1注大樂透只要對中9個「春節大紅包」獎號中任6個號碼即中「春節大紅包」獎項，同時對中任5個「春節大紅包」獎號及「春節小紅包」獎號即中「春節小紅包」獎項。上市至今邁入第20年的今彩539今年也首次舉辦春節加碼，不僅自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，頭獎單注獎金也自800萬元加碼至1000萬元，單期頭獎總獎金上限也一併提高至3000萬元，活動期間若單期頭獎中獎注數超過3注，則依中獎注數均分頭獎總獎金3000萬元。今彩539在第五屆前2年累計頭獎中獎注數達739注，平均每期就有1.17個頭獎幸運兒。同時，今年過年前台彩也推出15款刮刮樂，多達1479個百萬元以上的獎項，總獎金逾399億元，再度刷新歷年春節前發行紀錄，其中面額最大2000元的春節限定「2000萬超級紅包，有10個頭獎2000萬元，還有1200個100萬元獎項，總中獎率69.33%，還有「1200萬大吉利」頭獎1200萬元共有8個，二獎100萬元多達200個，頭獎及二獎獎項個數皆破紀錄為歷年最多，總中獎率70%，而總中獎率100%的年度生肖主題「金馬獎」有14個頭獎300萬元，總獎金高達25.5億元，為史上最多頭獎及總獎金的「金系列獎」刮刮樂，總中獎率100%。也由於大樂透及今彩539春節加碼，並連開20天，加上有15款刮刮樂提供選擇？過年彩券怎麼買才能提高中獎率？曾擔任台彩總經理逾10年的現任台彩董事長黃志宜，從2007年8月到今年1月底共接待過491位億元得主，除協助他們完成兌領中獎彩金，甚至跟億元得主也變成好友，有時出差順路就會到中獎人家裡坐坐。也因為見面都會跟億元中獎人握手，黃志宜更有「百億黃金右手」稱號，中獎人買新房入厝也會想到他，特別邀請黃志宜到新家作客，還安排客廳財位給他坐，希望他能幫新家添財氣。當然，大家也好奇他今年過年會怎麼買彩券？黃志宜受訪時表示，刮刮樂「2000萬超級紅包」一定會買1本，過年圍爐大家一起刮，還有張張有獎的500元「金馬獎」，還有台彩20年首推吉祥物「哈啾咪」的聯名刮刮樂及「金馬報喜」、「馬年行大運」，來拜年的會送1張500元「金馬獎」再搭1張100元的刮刮樂，全部600元也很吉利。