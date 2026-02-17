我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士總教練柯爾（Steve Kerr）曾形容目前的球隊是「凋零中的王朝」，但勇士高層顯然並未打算就此認輸。根據NBA資深記者Jake Fischer報導，勇士已經正式與前湖人、火箭側翼球員威廉斯（Nate Williams）簽下一份雙向合約，為柯瑞（Stephen Curry）身邊注入更多年輕能量與板凳深度。現年27歲的威廉斯（Nate Williams）在選秀落榜後，先是加盟猶他爵士G聯盟，NBA職涯起步於拓荒者，隨後曾效力火箭，並在去年夏天一度加盟湖人，但於開季前遭釋出。威廉斯在大學時期是紐約水牛城大學的明星球員，場均能貢獻19.1分。雖然他在NBA至今的47場比賽中多擔任「跑龍套」的角色，場均僅3.9分，但在庫明加（Jonathan Kuminga）與希爾德（Buddy Hield）於交易大限離隊後，威廉斯的運動能力有望在第二陣容中提供缺少的側翼防守與活力。勇士目前戰績29勝26敗，暫居西區第八。儘管這不是一筆重量級簽約，但正如柯瑞日前受訪時所言，他深信球隊仍有能力在季後賽發起衝擊，球團正不遺餘力地優化名單，試圖在王朝結束前再拚下一座冠軍。威廉斯的職業生涯之路充滿挑戰。去年秋天，他曾與洛杉磯湖人簽下訓練營合約，試圖爭取留隊機會，但可惜於10月開季前遺憾被裁掉。在此之前，威廉斯上賽季效力於休士頓火箭，當時他從雙向合約成功轉為正式合約，共計出賽20場，在有限的7.4分鐘場均時間內貢獻3.3分與0.7籃板，但在今年夏天仍未獲續約。被湖人裁掉後，威廉斯選擇加入籃網下屬的發展聯盟球隊持續磨練。在本賽季的35場比賽中，他成為球隊的核心，場均出賽34分鐘，交出18.4分、6.0籃板、2.5助攻、1.8抄截的全能成績單。除了板凳補強，勇士球迷最關注的莫過於新同學波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的動向。在交易大限前，勇士忍痛送走庫明加與希爾德，換來這位拉脫維亞長人，但他因阿基里斯腱傷勢遲遲未能披掛上陣。好消息是，波爾辛吉斯已參與球隊的「5對5」實戰演練。根據勇士隨隊記者Anthony Slater透露，波爾辛吉斯親自證實，他目標在明星賽後的第一場比賽完成勇士隊生涯首秀。被問到是否有上場時間限制時，他還幽默地開玩笑說想「連打48分鐘」。波爾辛吉斯的回歸對勇士極為關鍵，他具備拉開空間的遠射能力與頂尖的籃框保護意識，能有效分擔格林（Draymond Green）在防守端的負擔。勇士下半季的目標非常明確，維持穩定勝率，並全力擠進西區前六名，以避開變數極大的附加賽。隨著新援威廉斯的加入與明星中鋒的傷癒復出，金州勇士正準備在剩餘的兩個月賽季中，向全聯盟證明這支王朝球隊尚未走下神壇。