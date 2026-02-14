我是廣告 請繼續往下閱讀

▲保羅與祖父N.瓊斯（左）感情深厚，後者卻在一次搶劫案中不幸身亡，後續卻因該案件長達20年漫長審理引發爭議。（圖／取自X）

NBA一代傳奇控衛保羅（Chris Paul）今（14）日凌晨宣告退休，結束21年職業生涯，外媒《ClutchPoints》除歌頌他的生涯成就，也提及被較少人講到的保羅高中時期回憶，時年61歲的祖父N.瓊斯（Nathaniel Jones）在一場驚動全美的搶劫案中身亡，保羅幾天後用單場61分致敬他，兇手五人組也被抓到，但在超過24年的漫長審理過程中，保羅也陷入青少年犯案、定罪與長期監禁的矛盾心理。保羅在NBA風光無數，其成就包含12次全明星賽、11次年度最佳陣容、9次年度防守陣容、歷史助攻榜第2、抄截榜第2、2006年年度最佳新秀，5次助攻王，6次NBA抄截王與2次奧運金牌。保羅21年職業生涯中，場均攻下16.8分和9.2次助攻，他也是現役僅4位生涯曾至少10次入選年度最佳陣容的球員，外媒《ClutchPoints》除提及他的NBA成就，也重提他高中時期的傳奇故事。保羅的祖父N.瓊斯，是北卡羅來納州深受愛戴的社區人物，人稱「湯姆爺爺」，他在當地經營一座加油站，保羅與他關係緊密，也在他的加油站打工，綽號CP3也是N.瓊斯幫他所取。2002年11月15日，就在保羅承諾加入維克森林大學幾天後，N.瓊斯在一次搶劫案中遭到毆打、綑綁與搶劫，導致突發心臟病離世，享年61歲。為了表達對祖父的深切緬懷，保羅在高中畢業前夕，2002年的一場比賽中，砍下單場61分，包含最後關頭罰球故意不進，就是為了將個人得分定格在61分，保羅曾感性地說，「每一分都代表他，我希望案件盡早水落石出，我毫不懷疑那些人有罪。」保羅口中的那些人，就是「塞勒姆五人組​​」，在祖父過世後，這5名青少年於2004年被判謀殺罪名成立，在接下來的20年裡，他們判決受到嚴格審查、卻始終沒有關鍵證據。超過20年的監禁中，其中一位共犯布雷伯伊（Dorrell Brayboy）於2019年離世，案件最終卻於2025年8月被推翻，法官最終撤銷剩餘4人的定罪，理由是存在偽證、辯護不力，以及在某些情況下存在脅迫證據。保羅在多年後，也於自傳《爺爺的智慧與傳承》中，重新回顧這起事件，他坦言，此案也凸顯美國對於嫌疑犯的人權維護議題，尤其是在沒有父母在場的訴訟程序下，對未成年人進行審訊的問題。