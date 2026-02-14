我是廣告 請繼續往下閱讀

連假後患者增 常見3類疾病

▲醫師表示，有許多人都以為是性器官之間的接觸才需要，但即便是口交也要做好防護。（示意圖／取自pixabay）

別以為插入才算 口交也是性接觸

春節連假前夕適逢西洋情人節，此時想找個另一半共度美好夜晚，但醫師提醒，其實在連假後因為性病而就診的人次都會出現高峰。以披衣菌、淋病和菜花最為常見，提醒民眾除了做好自我防護以外，有一種性接觸更要注意戴好保險套，才有完整防護；有個案才30秒的時間就得了淋病，千萬不要以為無大礙就不當一回事。每當連假過後，顧家醫療院長顧芳瑜觀察，性病就診人次就會出現高峰，無論是聖誕節或跨年等假期，約1、2週內就醫的個案都會上升，以淋病來說，還可能會出現病例激增的情形。顧芳瑜指出，連假後就診較常見的性病包括披衣菌、淋病及菜花。前2者為最多，因為容易有尿道症狀，患者也較難忽視。至於菜花則是性行為後，有些人開始出現擔憂，前往醫院檢查而意外發現。顧芳瑜表示，淋病和披衣菌常出現尿道分泌物，前者會是「白色分泌物」，伴隨排尿的疼痛不適；後者則是會有「透明分泌物」流出。要預防性病首要就是做好「防護措施」，顧芳瑜強調，是「所有性接觸」都必須做好防護。醫師解釋，大多數患者都會有「戴好保險套」的觀念，但會忘了不只是在性器官之間，包括「口交」行為也是一種性接觸。因此理論上，口交也需要戴套。或許有些人會認為，「沒那麼容易中」、「機率很低」。但顧芳瑜分享，近期才遇過一名35歲的金融業主管，跟網友約砲時，在插入性行為上都有觀念，知道要戴套，但過程中曾因為忍不住，就將保險套拔掉口交。個案僅進行30秒的時間，便把保險套戴上。原以為沒事，沒想到個案就因這短短的30秒，得了淋病。顧芳瑜說明，即便是短時間的性接觸也可能有得病風險，而口交屬於一種性接觸，因此也要做好防護。另外事前投藥、事前預防也都是在有規劃想去「玩一下」時，可做好的防護方式之一。顧芳瑜提醒，連假後性病檢驗患者的比例會增加約3成，而真正診斷出性病約增加2成，玩樂之餘也要保護好自己的身體；若有異常症狀也建議盡快就醫檢查。