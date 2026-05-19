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未來一周高溫悶熱 周四雨下最多

▲未來一周都是以午後雷陣雨為主，整體降雨時間不長、雨量預估偏少。（圖／賈新興提供）

下周三鋒面來襲 來得快去得也快

▲今年典型梅雨明顯遲到，6月初真正的梅雨才有機會旺盛發展。（圖／賈新興提供）

今年梅雨季遲到 颱風5月底恐生成

近期天氣高溫炎熱，但仍有鋒面、低氣壓等系統正在醞釀，氣象專家賈新興表示，本周四（5月21日）水氣多，午後雷雨在中部以北山區最為明顯，下周三（5月27日）則有另一波鋒面影響導致降雨，最後在5月底至6月初，菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓發展訊號，不排除增強為颱風。賈新興說明，台灣未來10天並沒有明顯系統直接影響，因此都是「高溫悶熱、午後雷雨」的狀況，雨下最多的時間會是周四午後，屆時鋒面在台灣北部海面，大氣環境不穩定，整個西半部、大台北都會有午後雷雨出現，尤其是竹苗山區、台中山區。賈新興指出，除了周四降雨較多之外，本週其它時間都是多雲到晴，午後熱對流降雨集中在山區，時間並不會太長；直到下周三傍晚鋒面進入台灣，各地降雨機率提高，雨勢持續至下周四。不過賈新興提及，下周的鋒面屬於「移動型鋒面」，不像典型梅雨有「滯留」情況，因此下雨的時間大約就是1天左右，實際影響還有待觀察，但預計對水庫水情幫助不大。賈新興強調，往年梅雨季開始的時間，平均落在5月16日至5月20日，今年環境明顯「遲到」，因為西南風強度不夠，無法讓冷暖空氣在台灣上空對峙，預估要等到6月初，真正的梅雨才有機會旺盛發展。賈新興也補充，觀察歐洲模式、AI 模式等預測，5月底左右，菲律賓東方海面附近，有熱帶系統發展的趨勢，蠻有機率成為「熱帶性低氣壓」，是否增強為「颱風」還有待觀察，目前機率偏低，路徑以往西為主，對台灣會不會造成影響尚不明確。