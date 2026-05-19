近期天氣高溫炎熱，但仍有鋒面、低氣壓等系統正在醞釀，氣象專家賈新興表示，本周四（5月21日）水氣多，午後雷雨在中部以北山區最為明顯，下周三（5月27日）則有另一波鋒面影響導致降雨，最後在5月底至6月初，菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓發展訊號，不排除增強為颱風。

我是廣告 請繼續往下閱讀
未來一周高溫悶熱　周四雨下最多

賈新興說明，台灣未來10天並沒有明顯系統直接影響，因此都是「高溫悶熱、午後雷雨」的狀況，雨下最多的時間會是周四午後，屆時鋒面在台灣北部海面，大氣環境不穩定，整個西半部、大台北都會有午後雷雨出現，尤其是竹苗山區、台中山區。

▲未來一周都是以午後雷陣雨為主，整體降雨時間不長、雨量預估偏少。（圖／賈新興提供）
▲未來一周都是以午後雷陣雨為主，整體降雨時間不長、雨量預估偏少。（圖／賈新興提供）
下周三鋒面來襲　來得快去得也快

賈新興指出，除了周四降雨較多之外，本週其它時間都是多雲到晴，午後熱對流降雨集中在山區，時間並不會太長；直到下周三傍晚鋒面進入台灣，各地降雨機率提高，雨勢持續至下周四。

不過賈新興提及，下周的鋒面屬於「移動型鋒面」，不像典型梅雨有「滯留」情況，因此下雨的時間大約就是1天左右，實際影響還有待觀察，但預計對水庫水情幫助不大。

▲今年典型梅雨明顯遲到，6月初真正的梅雨才有機會旺盛發展。（圖／賈新興提供）
▲今年典型梅雨明顯遲到，6月初真正的梅雨才有機會旺盛發展。（圖／賈新興提供）
今年梅雨季遲到　颱風5月底恐生成

賈新興強調，往年梅雨季開始的時間，平均落在5月16日至5月20日，今年環境明顯「遲到」，因為西南風強度不夠，無法讓冷暖空氣在台灣上空對峙，預估要等到6月初，真正的梅雨才有機會旺盛發展。

賈新興也補充，觀察歐洲模式、AI 模式等預測，5月底左右，菲律賓東方海面附近，有熱帶系統發展的趨勢，蠻有機率成為「熱帶性低氣壓」，是否增強為「颱風」還有待觀察，目前機率偏低，路徑以往西為主，對台灣會不會造成影響尚不明確。

相關新聞

天氣／西南風接手！午後雷雨轟到下周　周四、周五北台灣恐有大雨

5/19天氣預報》大台北午後變天！白天高溫飆36度　鋒面周四殺到

天氣／明午後雷陣雨襲雙北！氣象署：周四鋒面接近　台中以北變天

天氣／高溫飆35度「午後變天」！今南台灣慎防大雨　明起雨區擴大

張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...