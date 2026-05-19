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總統賴清德520就職兩週年，行政院長卓榮泰今（19）日特別召開「520記者會」，細數這兩年來政績，而針對國安問題的少子女化祭出新對策，提出0到18歲全程支持計畫因應，宣布將育嬰假升級為育兒假6歲前都適用，並以加補助、減負擔、多彈性與增照顧為目標，達到安心生養、強化托育、友善職場與居住減壓目標。卓榮泰今日在記者會上宣布「0到18歲全程支持計畫」，宣布將育嬰假升級為育兒假6歲前都適用，以加補助、減負擔、多彈性與增照顧為目標，達到安心生養、強化托育、友善職場與居住減壓目標。卓榮泰說明，0到18歲全程支持計畫，行政院將很快正式定案，除彈性育嬰假升級為育兒假，到6歲前都可以適用，還包括推動育嬰住宅減稅優惠，在婚嫁、產假、陪產假方面進行更合理規劃，達到照護、陪伴目的，鼓勵雙親共同參與，政府會在生育、養育、教育，政府全面以「加補助、減負擔，多彈性、增照顧」原則下，達到安心生養、強化托育、加碼教育、友善職場及居住減壓的各面向支持。最後卓榮泰強調，希望經濟成長不只讓全民共享更要讓世代共享，照顧更多年輕人，照顧更好的下一代，至於少子女化戰略計劃細節，最快會在下周四行政院會討論並對外宣布。對於國民黨立院黨團昨日提出少子女化應對政策，包括0到6歲健保費全額免費、0到6歲托育補助每半年2萬元、0到15歲每月5000元育兒補助。卓榮泰回應，公共政策不是比較誰的經費多，而是如何整體戰略布局，提出全盤配套措施，比如政府從生育、養育及教育進行規劃，透過補助、給予彈性時間，這樣才完整，而非當中選幾項做資源挹注，否則難免失衡，應該比較的是如何提出宏觀的大型配套。