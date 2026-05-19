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▲阿信（左）被爆與「表妹」洪琬棋祕密結婚。（圖／翻攝自微博）

天團五月天主唱阿信（陳信宏）出道多年感情生活始終低調，沒想到近日卻突然爆出早已祕婚，網路上有網友在Threads貼出疑似他的保單資料，指出阿信高額保單受益人欄位出現助理「表妹」洪琬棋名字，且關係欄還標註「妻子」，消息曝光後立刻在社群掀起熱烈討論。其實阿信與助理「表妹（小奇）」的緋聞早已傳了超過10年，過去2人曾多次被拍到私下同行，包括夜市夾娃娃、逛百貨公司以及同遊東京等，甚至還被爆料早已同居。不過對於相關傳聞，阿信與所屬公司過去始終保持低調態度，多次否認戀情，只強調「助理跟著老闆工作很正常」。這次之所以再度引爆話題，關鍵在於有網友公開一份疑似阿信購買的保險資料，內容提到他2年前透過周杰倫介紹，在香港購買高額美金保單，而受益人正是洪琬棋，關係欄則寫著「妻子」，由於相關內容在網路瘋傳，也讓「阿信是否早已低調結婚」成為熱門討論話題。對於外界瘋傳祕婚消息，阿信所屬的 相信音樂 也第一時間出面回應，強調：「不實消息，謝謝關心。」直接否認相關爆料。不過由於阿信與表妹多年來互動始終相當親密，也讓不少網友認為，即使公司否認，外界仍難免持續猜測兩人真正關係。事實上，阿信過去唯一公開承認過的女友，只有大學時期交往超過14年的「蛋蛋妹」，之後他的感情生活便始終保持神祕，鮮少主動談論私事，如今再度因「表妹」與祕婚話題登上新聞版面，也讓粉絲與網友再度關注這位五月天唯一未婚成員的感情狀態。