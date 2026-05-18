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孫安佐日前涉嫌持有改造槍枝、拍攝自製噴火槍影片遭到法院收押禁見兩個月，把兒子當成寶貝的狄鶯在鏡頭前為兒子說話，還稱他是「天才」掀起網路爭議，而狄鶯超溺愛兒子的過往也被翻出，她曾經帶著5歲的孫安佐參加馬拉松接吻大賽，兩人在鏡頭前嘴貼嘴3小時，塵封21年的影片被翻出後，讓許多網友看了直說：「三觀全毀！」2005年，狄鶯曾帶著年僅5歲的孫安佐參加一場「馬拉松接吻大賽」，當時現場大多是情侶與夫妻檔參賽，母子組合一登場就震撼全場，比賽開始後，狄鶯竟與兒子嘴對嘴親吻，且整整持續長達3小時，中途完全沒有分開。更誇張的是，這對母子最後還擊敗不少成年情侶與夫妻，成為全場最受矚目的參賽者，隨著孫安佐因涉嫌持有改造槍枝、拍攝噴火槍影片遭收押禁見，這段往事也再度被挖出，讓不少網友直呼「現在看真的太衝擊」、「覺得今天網路用多了」、「毀三觀。」