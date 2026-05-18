孫安佐日前涉嫌持有改造槍枝、拍攝自製噴火槍影片遭到法院收押禁見兩個月，把兒子當成寶貝的狄鶯在鏡頭前為兒子說話，還稱他是「天才」掀起網路爭議，而狄鶯超溺愛兒子的過往也被翻出，她曾經帶著5歲的孫安佐參加馬拉松接吻大賽，兩人在鏡頭前嘴貼嘴3小時，塵封21年的影片被翻出後，讓許多網友看了直說：「三觀全毀！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
狄鶯帶孫安佐參加親親比賽！狂吻3小時不放開

2005年，狄鶯曾帶著年僅5歲的孫安佐參加一場「馬拉松接吻大賽」，當時現場大多是情侶與夫妻檔參賽，母子組合一登場就震撼全場，比賽開始後，狄鶯竟與兒子嘴對嘴親吻，且整整持續長達3小時，中途完全沒有分開。

更誇張的是，這對母子最後還擊敗不少成年情侶與夫妻，成為全場最受矚目的參賽者，隨著孫安佐因涉嫌持有改造槍枝、拍攝噴火槍影片遭收押禁見，這段往事也再度被挖出，讓不少網友直呼「現在看真的太衝擊」、「覺得今天網路用多了」、「毀三觀。」


相關新聞

狄鶯超寵孫安佐！昔喊愛伺候男人　開心直呼：你丟我撿是應該的

孫安佐自製火槍被抓！狄鶯傷心欲絕失聯　現身漁人碼頭被送回警局

孫安佐遭羈押！狄鶯昔賣豪宅救子　理財專家勸她收手：讓監獄來教

重讀遭轟無情切割！深夜4聲明反擊　爆料孫安佐「直接爆氣硬拍」

莊婷伃編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...