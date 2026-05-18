藝人孫安佐日前因公開測試自製噴火裝置，引發警方關注，後續更遭搜出疑似改造散彈槍與模擬槍等物品，涉嫌違反槍砲相關法規及放火未遂等罪嫌，士林地院昨（17）日正式裁定羈押禁見孫安佐，消息曝光後震撼外界，對此知名網紅律師「巴毛律師」陳宇安也在臉書上直指孫安佐家庭「媽寶式教育」出問題，直言：「這一次應該沒有這麼容易可以花錢搓掉了。」

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律師直言「這次不一樣」　點名孫安佐家庭教育出問題

對此，知名律師 陳宇安 也在社群發文談論此事，認為孫安佐過去雖然爭議不斷，但這次案件性質與以往明顯不同，她直言：「這次應該沒那麼容易花錢搓掉了。」認為除了火焰裝置外，如今還涉及具殺傷力的改造槍械，因此案件嚴重程度已遠超過過往風波。

巴毛律師表示，自己雖不認為孫安佐是十惡不赦的人，但認為他長期缺乏法律觀念，與家庭教育脫不了關係，她更提到自己在執業過程中，最怕碰到成年當事人仍由母親全權代為發言的情況，內容通常都是「我兒子很乖」、「都是別人害的」等說法，她認為若長期由家長出面處理問題，容易讓孩子無法真正學會承擔責任。

疑暗指狄鶯過度保護　同夥切割也被開酸

由於狄鶯日前才在直播中激動替兒子喊冤，因此巴毛律師相關發言也被外界解讀為疑似暗指「媽寶式教育」，她認為很多人在未成年時就習慣靠父母善後，即便成年後依舊無法真正為自己的行為負責，而孫安佐過去幾次爭議，恐怕也都是在家人協助下平安度過，但這次恐怕難再輕易脫身。

此外，巴毛律師也提到影片中另一名協助拍攝與操作裝置的前經紀人「重讀」（陳昱中），認為對方先前明明參與其中，如今卻急著切割關係，甚至公開表示「不想再做了」，讓她忍不住開酸：「你好意思喔？你還持有大麻，你才大麻煩了你！」

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張一笙編輯記者

是一個很喜歡觀察世界的人，立志靠自己的雙腳、雙眼，加上一台攝影機，走遍全世界，把每一個美麗的地方、每一個動人的瞬間，用影像和文字記錄下來。在實現這個夢想之前，我選擇先踏實地耕耘新聞現場，成為一名好記者...