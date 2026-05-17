YouTuber吃貨豪豪在台北市港式餐酒館「雞翅挑戰」大胃王比賽疑遭刁難，店家二度道歉仍炎上未歇；再釣出YouTuber「傑克開吃」、「阿冠熊愛吃」發聲，還原「報名的時候也沒有告知挑戰成功需要低消$500」，但已經預約也到現場了，還是決定完成挑戰。最後與朋友們現場硬點了4200元的餐點，認為檢查規則說明一直不夠明確、要反覆確認，寧願不上片就怕粉絲被坑。

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不只吃貨豪豪！「傑克開吃」未被雞翅店告知低消：扛4200元不上片

YouTuber吃貨豪豪日前參與台北市一家港式餐酒館「雞翅挑戰」，大胃王比賽影片一出，大批粉絲質疑店家刻意刁難，店家二度道歉仍遭炎上未歇。

再釣出訂閱數28萬的YouTuber「傑克開吃」發聲，還原「我是雞翅挑戰第一組挑戰者，報名的時候也沒有告知挑戰成功需要低消$500」，透露朋友食量都不大，挑戰完後根本都吃不下，「但是我們還是硬點了$4200元的餐點」；並抱怨「有餐點還是你們漏點後補上讓我們的餐費變更高」。

「傑克開吃」強調，挑戰的時候很早雞翅就吃完了，「也被你們店員刁難要自己檢查吃乾淨，不然就判定失敗」。最終寧願不上片就怕粉絲被坑。

「阿冠熊愛吃」也聲援！雞翅檢查規則反覆　店家：你們自己要檢查

繼傑克開吃發聲後，YouTuber「阿冠熊愛吃」也在店家二度道歉文的留言處還原現場，表示當天跟傑克一起去挑戰，「老實說，我自己是第一次遇到大胃王挑戰還需要另外低消的情況，所以當下其實有點錯愕，也一度沒有很想繼續挑戰。」

不過都已經預約、也到現場了，最後還是決定完成挑戰。他指出：「其實我們當下早就已經挑戰成功了，但店員對於檢查規則的說明一直不夠明確，導致我們需要一直反覆確認、重複檢查好幾次。」

強調當下詢問店員是否有確認處理乾淨，卻得到「大概是『你們自己要檢查』」的傻眼回覆，直呼：「整體溝通感受不是很好。」感謝豪豪願意把影片整理拍攝出來，讓大家能更完整了解挑戰的情況。

▲不只吃貨豪豪疑遭雞翅店刁難，YTR「傑克開吃」、「阿冠熊愛吃」也發聲。（圖／翻攝自IG@reunion_bar_tw）
▲不只吃貨豪豪疑遭雞翅店刁難，YTR「傑克開吃」、「阿冠熊愛吃」也發聲。（圖／翻攝自IG@reunion_bar_tw）


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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...