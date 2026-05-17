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▲今（17）日上午8時46分，南投縣埔里鎮發生規模5.1地震，地震深度15.5公里。（圖／中央氣象署）

▲初步分析，南投埔里下方並沒有明顯的活動斷層，後續影響還需觀察。（圖／郭鎧紋提供）

今（17）日上午8時46分，南投縣埔里鎮發生規模5.1地震，台南以北都出現明顯搖晃，最大震度來到4級，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這起地震是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊擠壓，應力從東部傳到西部導致，屬於一起「獨立事件」；地震專家郭鎧紋則提及，這起地震和921許多餘震一樣發生在「東經121度」，詳細關聯有待研究，但近期台灣地震數量已恢復正常，有醒過來的感覺。吳健富說明，菲律賓海板塊以每年約8公分的速度，往西北朝歐亞大陸板塊擠壓，近期花蓮地區的地震較多，在應力傳導下，西半部也會出現地震來平衡，加上中彰投一帶活動斷層數量眾多，本就是地質較脆弱的地方，因此出現地震活動並非異常。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋則提及，今天的地震震央，比921大地震還要往北，位置在「東經121度」，巧的是，當年921地震的「餘震」，基本上就是延著東經121度發生，不過初步分析，南投埔里下方並沒有明顯的活動斷層，後續影響還需觀察。郭鎧紋提醒，，提醒民眾要特別留意，尤其是5、6月午後雷陣雨、梅雨影響，山區土石較鬆，要注意外出安全。